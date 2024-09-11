جزيرة ياس بأبوظبي تشهد توزيع جوائز «آيفا 2024»

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، يعود الحدث الأكبر عالمياً للاحتفاء بالسينما الهندية - جوائز الأكاديمية الدولية للسينما الهندية (IIFA)- بنجاح غير مسبوق لعرضه الثالث إلى جزيرة ياس في أبوظبي، الوجهة الرائدة في مجال الترفيه والضيافة، من 27 إلى 29 سبتمبر 2024 في ملعب اتحاد أرينا الشهير.

تُنظم مهرجانات IIFA المرتقبة بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وشركة ميرال، الرائدة في إنشاء الوجهات والتجارب الاستثنائية في أبوظبي.



شاروخان وكاران

وبدأ مهرجان IIFA 2024 بعرض متألق للنجوم خلال المؤتمر الصحفي الرسمي في الهند، الذي شهد حضور شاروخان والمخرج الشهير كاران جوهر، واللذين يقومان بتقديم حفل جوائز IIFA السينمائية المرتقب في جزيرة ياس بأبوظبي.

وضمن قائمة المشاركين البارزين، ينضم الثنائي المميز سيدهانت شاتورفيدي وأبهيشيك بانيرجي، اللذان سيبرزان كمقدمي حفل «آيفا روكس 2024».

كما شهد المؤتمر الصحفي مقدم حفل «آيفا أوتسافام 2024» باللغة التيلوغوية، رانا داجوباتي، إلى جانب الموسيقي الشهير إيشان نوراني؛ مما أضاف مزيداً من النجومية والتألق إلى الحدث، مُعلناً انطلاقة استثنائية نحو اليوبيل الفضي في عام 2025.



سينمائي غني

يهدف مهرجان آيفا 2024 إلى تقديم أفضل ما في السينما الهندية في عرض رائع يجمع التألق من خمس صناعات سينمائية بارزة، حيث تجمع الاحتفالية التي تمتد لثلاثة أيام احتفاءً بالتنوع الغني للسينما الهندية، بين بريق جوائز IIFA وعالم السينما الجنوبية المفعم بالحيوية من خلال مهرجان «آيفا أوتسافام - احتفالية سينما الجنوب»، وتجمع الفعاليات بين مجموعة من النجوم اللامعين ورواد الصناعة، بدءاً من تألق السينما الهندية إلى ديناميكية صناعة الأفلام في جنوب الهند، بالإضافة إلى المنصات الرقمية، والنجوم العالميين، والشخصيات الدولية البارزة، وعشاق السينما ووسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم.



عرض استثنائي

أفادت تغريد السعيد، المدير التنفيذي للتسويق والاتصالات والفعاليات في ميرال، قائلةً «نفخر باستضافة أكبر احتفالية للسينما الهندية في العالم للمرة الثالثة على التوالي في جزيرة ياس، ضمن عرض استثنائي للتفوق السينمائي والثقافة النابضة بالحياة، مع استضافة مهرجان آيفا أوتسافام على الجزيرة للمرة الأولى، ونتطلع بشغف لتحويل جزيرة ياس، إلى منصة عالمية للسينما الهندية».



سابقة تاريخية

أما نوف محمد البوشليبي، المدير التنفيذي للتسويق الاستراتيجي والاتصالات في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، فقالت «يسرّنا أن نعلن استضافة أبوظبي جوائز الأكاديمية الدولية للسينما الهندية للسنة الثالثة على التوالي، وهو ما يُعد سابقة تاريخية، وتُبرز هذه الشراكة المستمرة، في ظل ما تزخر به أبوظبي من عمق ثقافي وإبداعي، مكانة المدينة كوجهة رائدة تستضيف الفعاليات العالمية، ونحن متشوقون لاستقبال أبرز شخصيات السينما الهندية وجمهور جوائز آيفا في مدينتنا، ونفخر بالاحتفال بأروع ما في السينما الهندية مع تقديم أرقى درجات الضيافة الإماراتية».



احتفالية استثنائية

وأفاد أندريه تيمينس، المؤسس، المدير لمهرجان آيفا، قائلاً: «مع اقترابنا من اليوبيل الفضي لمهرجان آيفا في عام 2025، يسرنا أن نكشف عن أكبر وأجمل مهرجان آيفا على الإطلاق، والذي سيكون احتفالية استثنائية، تتخطى حدود السينما من خلال دمج السينما الهندية والسينما الجنوبية»، وأضاف «توقعوا عروضاً مذهلة وفعاليات ثقافية رائعة خلال الاحتفالية التي تستمر لثلاثة أيام، والتي ستأسر الجمهور العالمي وتترك أثراً عميقاً على الصعيد الدولي، كشهادة حقيقية على جاذبية جزيرة ياس الفريدة، حيث يعزز مهرجان آيفا 2024 الروابط الهادفة، ويوفر فرصاً متميزة للتواصل، ويحتفل بالمبدعين الذين شكلوا مشهد الترفيه العالمي، مما يمهد الطريق لرحلة استثنائية نحو عام 2025».



إحياء السحر

وعبَّر كاران جوهر عن حماسه واتصاله الشخصي العميق بالمهرجان، قائلاً «على مدار أكثر من عقدين، كان مهرجان IIFA جزءاً أساسياً من مسيرتي، فقد كان والدي، بخبرته الواسعة ورؤيته في الصناعة، عضواً بارزاً في المجلس الاستشاري لمهرجان IIFA في سنواته الأولى، مساهماً في رسالته للاحتفاء بالسينما الهندية، وكانت علاقته بمهرجان IIFA مصدراً كبيراً للفخر؛ مما عزز بشكل أكبر الروابط العميقة لعائلتنا مع صناعة السينما الهندية وتوسعها الدولي، ويشرفني أن أعيد إحياء السحر على مسرح IIFA الشهير من خلال عرض استثنائي ثالث في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر، بجانب صديقي شاروخان».



شغف وروعة

شارك شاروخان آراءه حول استضافة النسخة الرابعة والعشرين من مهرجان IIFA، قائلاً «مهرجان آيفا هو احتفال بالسينما الهندية الذي يتردد صداه في جميع أنحاء العالم، وكان من الرائع أن أكون جزءاً من رحلته على مر السنوات، وأتطلع إلى إحياء طاقة وشغف وروعة مهرجان آيفا مرة أخرى».