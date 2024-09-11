«اللوفر أبوظبي» يستقبل صاروخ «تان تان»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معرض «مغامرات عبر الكون» المُقام في متحف اللوفر أبوظبي، مجسّماً طبق الأصل من صاروخ «تان تان» الذي حمله رائد الفضاء الإماراتي معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، خلال مهمته إلى الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، خلال مهمة طموح زايد 2، ليعرض إلى جانب مجسّم أكبر من صاروخ «تان تان» الذي حصل عليه المتحف على سبيل الإعارة من متحف الفنون الزخرفية في باريس.

وحضر عملية تركيب المجسّم رائد الفضاء الإماراتي معالي الدكتور سلطان النيادي، ومانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي، وفلورنس بيرتين، رئيس قسم المقتنيات الفنية في متحف الفنون الزخرفية في باريس، إلى جانب ممثلين رئيسيين من متحف اللوفر أبوظبي، ومركز محمد بن راشد للفضاء.