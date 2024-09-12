الجمعة 13 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«أبوظبي للثقافة والفنون» تعلن عن الفائزة بـ«منحة التصميم 2024»

منصة مرموقة لتصميم المجوهرات أمام الجمهور العالمي (من المصدر)
13 سبتمبر 2024 01:08

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عن الفائزين بالدورة الرابعة من منحة التصميم من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون 2024، بالشراكة مع «ليكول الشرق الأوسط» مدرسة فنون صياغة المجوهرات بدعمٍ من فان كليف أند آربلز.
وتهدف هذه المنحة إلى تمكين الصناعات الثقافية، ودعم المصممين الشباب من دولة الإمارات في رحلتهم نحو التميز الفني والتطوير المهني.
وتسعى المنحة التي تأسست عام 2019، إلى تشجيع الإبداع المشترك والتصميم حسب الطلب بين الفنانين الناشئين، والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تركز على المجوهرات للشروع في رحلة تحويلية من خلال فرص التدريب الشاملة والتعاون المشترك، حيث تمهد الطريق لإنشاء علامات تجارية رائدة في المستقبل في المنطقة وحول العالم.

أخبار ذات صلة
الإمارات تستضيف «دولية الطاولة» للشباب والناشئين
المطروشي والشامسي «الرابع» في «مونديال التجديف»

الدانة والخواصة
وفازت شمة الحمادي من جامعة الشارقة بالمنحة عن مشروعها «الدانة والخواصة»، فيما كرِّمت كل من شمة الفلاسي من جامعة زايد في دبي وعليا الزعابي من جامعة زايد في أبوظبي، وقد وصلتا إلى التصفيات النهائية عن إبداعهما وابتكارهما المتميز في مجال تصميم المجوهرات.
ويعكس عنوان «الدانة والخواصة» عناصر من الثقافة الإماراتية التقليدية، لاسيما التراث المتعلق بالحرف اليدوية والبحرية، إذ تمثل «الدانة» الجمال والقيمة والتاريخ الثقافي الغني لتراث الغوص على اللؤلؤ في الإمارات، بينما تمثل «الخواصة» العمل اليدوي والطريقة التقليدية لحياة الشعب الإماراتي المرتبطة بالبيئة المحلية وصناعات شجر النخيل المتجذر فيها.

أصالة ومعاصرة
وتنهل القطعة الفائزة من عمق التراث الثقافي للإمارات، حيث تجمع بين الحرفية التقليدية والأناقة العصرية، وتتميز بتصميم لؤلؤة لامعة في المركز، ترمز إلى تاريخ الغوص بحثاً على اللؤلؤ في الإمارات، وإحاطتها بأنماط معدنية معقدة مستوحاة من الحياكة التقليدية الإماراتية، ومزينة بألماس عالي الجودة.
ويحتفل هذا التصميم بالعمل الفني والأهمية التاريخية لهذه الممارسات التقليدية، مما يقدم جمالاً يستند إلى التراث فيما يحمل قيماً معاصرة في الوقت نفسه.
وتشارك المتأهلات الثلاث لمنحة التصميم في برنامج تدريبي لمدة 5 أيام في مدرسة ليكول الشرق الأوسط في حي دبي للتصميم، وحضور دورات يقدمها معلمون محترفون وحرفيون مرموقون في صناعة المجوهرات الراقية، تغطي تاريخ المجوهرات، وعالم الأحجار الكريمة، وفنون وتقنيات صناعة المجوهرات.

جوائز قيمة 
ويحصل الفائز الأول على جائزة لمساعدته في تعزيز مسيرته المهنية في تصميم المجوهرات، بالإضافة إلى رحلة حصرية لمدة 5 أيام إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في برنامج «ليكول» التعليمي الذي سيقام خلال نوفمبر المقبل لتعزيز مهاراته ومعرفته في فنون المجوهرات.
كما تُعرض الأعمال الفائزة في مهرجان أبوظبي 2025، وستكون هذه المنصة نافذة مهنية مرموقة للوصول وعرض أعمال تصميم المجوهرات المتميزة أمام الجمهور العالمي.

أبوظبي
منحة التصميم
أبوظبي للثقافة والفنون
الإمارات
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
آخر الأخبار
أمين عام أوبك يشيد بالدور التاريخي للإمارات في المنظمة
اقتصاد
أمين عام أوبك يشيد بالدور التاريخي للإمارات في المنظمة
اليوم 19:07
فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة يلقي كلمة أمام مجلس الأمن
الأخبار العالمية
روسيا تحذّر حلف الناتو من "حرب مباشرة" معها
اليوم 19:03
حيوان وحيد القرن الجاوي في إندونيسيا
الترفيه
إندونيسيا ترصد حيوانا من أكثر الثدييات المهددة بالانقراض
اليوم 18:39
برئاسة عبدالله بن زايد.. لجنة التحضير للمشاركة في COP 29 تناقش خطط ومبادرات الدولة استعدادا للمؤتمر
علوم الدار
برئاسة عبدالله بن زايد.. لجنة التحضير للمشاركة في COP 29 تناقش خطط ومبادرات الدولة استعدادا للمؤتمر
اليوم 18:05
ريال مدريد يجدد عقد «الخيار الثاني» إلى 2030
الرياضة
ريال مدريد يجدد عقد «الخيار الثاني» إلى 2030
اليوم 17:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©