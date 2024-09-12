«أبوظبي للثقافة والفنون» تعلن عن الفائزة بـ«منحة التصميم 2024»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عن الفائزين بالدورة الرابعة من منحة التصميم من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون 2024، بالشراكة مع «ليكول الشرق الأوسط» مدرسة فنون صياغة المجوهرات بدعمٍ من فان كليف أند آربلز.

وتهدف هذه المنحة إلى تمكين الصناعات الثقافية، ودعم المصممين الشباب من دولة الإمارات في رحلتهم نحو التميز الفني والتطوير المهني.

وتسعى المنحة التي تأسست عام 2019، إلى تشجيع الإبداع المشترك والتصميم حسب الطلب بين الفنانين الناشئين، والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تركز على المجوهرات للشروع في رحلة تحويلية من خلال فرص التدريب الشاملة والتعاون المشترك، حيث تمهد الطريق لإنشاء علامات تجارية رائدة في المستقبل في المنطقة وحول العالم.

الدانة والخواصة

وفازت شمة الحمادي من جامعة الشارقة بالمنحة عن مشروعها «الدانة والخواصة»، فيما كرِّمت كل من شمة الفلاسي من جامعة زايد في دبي وعليا الزعابي من جامعة زايد في أبوظبي، وقد وصلتا إلى التصفيات النهائية عن إبداعهما وابتكارهما المتميز في مجال تصميم المجوهرات.

ويعكس عنوان «الدانة والخواصة» عناصر من الثقافة الإماراتية التقليدية، لاسيما التراث المتعلق بالحرف اليدوية والبحرية، إذ تمثل «الدانة» الجمال والقيمة والتاريخ الثقافي الغني لتراث الغوص على اللؤلؤ في الإمارات، بينما تمثل «الخواصة» العمل اليدوي والطريقة التقليدية لحياة الشعب الإماراتي المرتبطة بالبيئة المحلية وصناعات شجر النخيل المتجذر فيها.



أصالة ومعاصرة

وتنهل القطعة الفائزة من عمق التراث الثقافي للإمارات، حيث تجمع بين الحرفية التقليدية والأناقة العصرية، وتتميز بتصميم لؤلؤة لامعة في المركز، ترمز إلى تاريخ الغوص بحثاً على اللؤلؤ في الإمارات، وإحاطتها بأنماط معدنية معقدة مستوحاة من الحياكة التقليدية الإماراتية، ومزينة بألماس عالي الجودة.

ويحتفل هذا التصميم بالعمل الفني والأهمية التاريخية لهذه الممارسات التقليدية، مما يقدم جمالاً يستند إلى التراث فيما يحمل قيماً معاصرة في الوقت نفسه.

وتشارك المتأهلات الثلاث لمنحة التصميم في برنامج تدريبي لمدة 5 أيام في مدرسة ليكول الشرق الأوسط في حي دبي للتصميم، وحضور دورات يقدمها معلمون محترفون وحرفيون مرموقون في صناعة المجوهرات الراقية، تغطي تاريخ المجوهرات، وعالم الأحجار الكريمة، وفنون وتقنيات صناعة المجوهرات.



جوائز قيمة

ويحصل الفائز الأول على جائزة لمساعدته في تعزيز مسيرته المهنية في تصميم المجوهرات، بالإضافة إلى رحلة حصرية لمدة 5 أيام إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في برنامج «ليكول» التعليمي الذي سيقام خلال نوفمبر المقبل لتعزيز مهاراته ومعرفته في فنون المجوهرات.

كما تُعرض الأعمال الفائزة في مهرجان أبوظبي 2025، وستكون هذه المنصة نافذة مهنية مرموقة للوصول وعرض أعمال تصميم المجوهرات المتميزة أمام الجمهور العالمي.