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الترفيه

الإعلامي فيصل بن حريز رئيساً لأكاديمية IMI

فيصل بن حريز
12 سبتمبر 2024 23:14

أبوظبي (الاتحاد

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أعلنت IMI، المجموعة الإعلامية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن إطلاق أكاديمية IMI، والتي تلعب دوراً محورياً في صياغة وتطوير قطاع الإعلام على صعيد المنطقة، من خلال تزويد الجيل الجديد من الصحفيين وصنّاع المحتوى والباحثين عن الاحتراف بالمهارات اللازمة للتميز في مجال الإعلام.
وستقوم أكاديمية IMI الجديدة بتحقيق المزيد من الإنجازات، بقيادة الإعلامي الإماراتي ومقدم الأخبار والبرامج فيصل بن حريز، والذي سيتولى منصب رئيس الأكاديمية الجديدة، وسيعمل على تقديم دورات تدريبية وبرامج تطويرية عالمية المستوى باستخدام أحدث التقنيات التعليمية.
وقال راني رعد، الرئيس التنفيذي لـ IMI: «لدينا رؤية واضحة لتحويل IMI إلى مؤسسة إعلامية عالمية رائدة تلتزم بتمكين الأشخاص وإثراء الحياة من خلال تقديم منتجات إعلامية متطورة ومحتوى مبتكر».
وقال فيصل بن حريز: «هدفي تعزيز الكفاءة المهنية وتمكين المتحدثين وصنّاع القرار من إيصال رسائلهم بوضوح وفعالية، وأتطلع قدماً للعمل مع أعضاء فريق الأكاديمية لتقديم برامج تدريبية مبتكرة وفعالة تتماشى مع أعلى المعايير المهنية والأخلاقية».

فيصل بن حريز
المجموعة الإعلامية
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قطاع الإعلام
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