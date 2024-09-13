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الترفيه

«عالم فيراري - أبوظبي».. وجهة الترفيه العائلي

«عالم فيراري - أبوظبي».. وجهة الترفيه العائلي
13 سبتمبر 2024 16:53

أبوظبي (الاتحاد)
تواصل «عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي» دعوتها للاحتفال بمجموعة من الأنشطة العائلية التي تستمر حتى 29 سبتمبر، وتمنحهم أوقاتاً مليئة بالحماس والمرح، وتجارب فريدة تضفي على كل عطلة نهاية أسبوع نكهة خاصة من الترفيه والبهجة.
وتستقبل الوجهة الترفيهية الحائزة عدة جوائز ضيوفها بإضافات جديدة مبهرة، بما فيها لعبة النفق الهوائي المبهجة، وعروض الإضاءة التفاعلية وخوذة عملاقة تمثل شخصية «جيو»، المحببة في المدينة، وتصاميم نابضة بالحياة. تمتاز «عالم فيراري - أبوظبي» بأجوائها المفعمة بالنشاط والحيوية بما تقدمه من سلسلة واسعة من الأنشطة التي تناسب مختلف الأعمار، وتتيح للصغار إطلاق العنان لإبداعاتهم في ركن «لا بياتزا» الغني بالفنون والحرف اليدوية أو خوض التحدي في لعبة «جاينت جينغا» أو الانغماس في لعبة لوحية بالحجم الطبيعي أو الانطلاق في سباق نحو خط النهاية من خلال لعبة «ريدي. سيت. بلاي»

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عروض مباشرة
تقدم «عالم فيراري - أبوظبي» مجموعة من الفنانين الموهوبين المتجولين الذين سيضفون عنصر المفاجأة والبهجة في أنحاء المتنزه مثل فرقة الرقص المميزة بأدائها وعروضها الجذابة التي تضفي عالماً من المتعة والمرح على المكان، وتبهر الضيوف باستعراضاتها الفنية الساحرة، وكذلك لقاءات ممتعة مع شخصيات المتنزه «بيلا» و«جاك» و«جيو» في لا بيازا والمنطقة الترحيبية. ويمكن الانضمام إلى شخصية جيو، أحدث أصدقاء «عالم فيراري - أبوظبي»، للاستمتاع ببعض الرقصات الممتعة على مسرح لا بيازا، واستعراض حركاتهم في الرقص.
وتُعد «عالم فيراري - أبوظبي» وجهة مثالية لعشاق السباقات والمغامرات والترفيه لأفراد العائلة، بما تزخر به من مدن ترفيهية يصل عددها إلى 4، وتتيح الاستمتاع بخصم يصل إلى 50% على رسوم الدخول إلى «عالم فيراري - أبوظبي» و«ياس ووتروورلد - أبوظبي» و«عالم وارنر براذرز - أبوظبي» و«سي وورلد - أبوظبي».

 

فيراري
عالم فيراري أبوظبي
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