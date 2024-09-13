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الترفيه

بريطانيا تسن إجراء جديدا لمكافحة سمنة الأطفال

أرشيفية
13 سبتمبر 2024 17:44

تعتزم السلطات البريطانية حظر الإعلان عن المأكولات والمشروبات غير الصحية على شبكة الإنترنت وعلى شاشات التلفزيون خلال النهار سعيا منها إلى مكافحة السمنة في صفوف الأطفال.
وأعلنت الحكومة، أمس الخميس، أن هذا الإجراء، الموجود ضمن برنامج حزب العمال للانتخابات التي أوصلت كير ستارمر إلى السلطة في يوليو الفائت، سيطبق اعتبارا من الأول من أكتوبر 2025.
يأتي هذا الإعلان بعد تصريح لرئيس الوزراء كير ستارمر أكد فيه أنه يريد إصلاح نظام الصحة العامة الذي يعاني أزمة خطيرة، من خلال التركيز بشكل أكبر على الوقاية.
وأوضح نائب وزير الدولة لشؤون الصحة العامة والوقاية أندرو جوين، في بيان مكتوب أرسله إلى البرلمان، أن "أكثر من طفل من كل خمسة في إنكلترا يعاني زيادة الوزن أو السمنة قبل دخول المدرسة الابتدائية، وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من طفل من كل ثلاثة" عند انتهاء المرحلة الابتدائية.
ورأى أن هذه الخطوة "ستساهم في حماية الأطفال من إعلانات المأكولات والمشروبات غير الصحية، إذ تشير البيانات إلى أنها تؤثر على تفضيلاتهم الغذائية منذ سن مبكرة جدا".
وتخطط الحكومة عمليا إلى فرض حظر تام على عرض الإعلانات عن الأطعمة الدهنية جدا أو بالغة الحلاوة والملوحة قبل الساعة التاسعة مساء على شاشات التلفزيون وعلى الإنترنت.
كانت حكومة حزب المحافظين برئاسة بوريس جونسون وراء هذه التدابير، لكنّ تطبيق هذه القيود على إعلانات الوجبات السريعة أرجئ لإتاحة المزيد من الوقت للمصنعين في هذا القطاع للتكيف.
تعتزم حكومة حزب العمال اتخاذ إجراءات إضافية تهدف إلى تعزيز الوقاية الصحية، ومنها منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون السادسة عشرة.

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المصدر: آ ف ب
زيادة الوزن
السمنة
السمنة وزيادة الوزن
الأطفال
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