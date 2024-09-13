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ما سر ارتفاع أسطح القارات؟

ما سر ارتفاع أسطح القارات؟
14 سبتمبر 2024 01:00

ترجمة: عزة يوسف
على مر السنين، ارتفعت أجزاء مستقرة من قارات الأرض لتشكل بعضاً من أعظم السمات الطبوغرافية مثل الهضاب الكبيرة في جنوب أفريقيا، الأمر الذي أصاب العلماء بالحيرة لعقود، ولكن يبدو أن الدراسات الجديدة توصلت إلى إجابة.
واكتشف فريق من الباحثين أنه عندما تتفكك الصفائح التكتونية تتسبب في موجات قوية في أعماق الأرض، وتؤدي إلى ارتفاع في أسطح القارات بأكثر من كيلومتر.
وتفسر تلك العملية تكوّن التضاريس الواضحة مثل الانحدارات الكبيرة على طول الحواف القارية والهضاب الواسعة، والتي تؤثر بشكل كبير على المناخ والتنوع البيولوجي.
ولطالما اشتبه العلماء أن تلك السمات الطبوغرافية شديدة الانحدار قد تشكلت بسبب تفكك القارات وتشققها، إلا أن تفسير ارتفاع الأجزاء الداخلية للقارات كان التحدي الحقيقي، واستخدم فريق البحث نماذج حاسوبية متقدمة وأساليب إحصائية لتحليل كيفية استجابة سطح الأرض للانهيار القاري الذي بدأ منذ ملايين السنين.
وحسب موقع Science Focus البريطاني، كانت قارات الأرض متماسكة ككتلة كبيرة تعرف باسم «بانجيا» ثم انقسمت تدريجياً للقارات التي نعرفها اليوم، ووجد العلماء أن تمدد القشرة القارية سبب حركات كاسحة تقلقل الأسس العميقة للقارات، وحين تصبح القشرة رقيقة ترتفع المواد الساخنة من الأسفل ثم تضرب القارة الباردة فتبرد وتغرق مرة أخرى، وينتج عن ذلك دورات من الحمل الحراري تتسبب في إزالة طبقات الصخور من الجذور القارية على مر السنين، فترتفع أجزاء داخلية من القارة.

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