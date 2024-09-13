"الملهمون الصغار".. كبيرة أحلامهم

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

تختتم، غداً السبت 14 سبتمبر، فعاليات الدورة الأولى لملتقى "الملهمون الصغار" الذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية تحت شعار "صغيرة أعمارهم.. كبيرة أحلامهم" ضمن مساعي مؤسسة التنمية الأسرية لتمكين الأطفال والشباب من المهارات الاجتماعية وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

تنظَّم الفعاليات في مركز المؤسسة بأبوظبي وتهدف إلى تعزيز مهارات الأطفال للتعبير عن أنفسهم بصورة إيجابية سليمة، وتنمية مهاراتهم الإبداعية والابتكارية في توظيف الذكاء الاصطناعي لإبراز أفكارهم في معرض رواد الأعمال، إلى جانب مشاركة واسعة من الأطفال الموهوبين الذين سجلوا حضوراً بارزاً كملهمين ومؤثرين، حيث يتوفرون على مهارات في مجالات متعددة.

نجح الملتقى، الذي شارك فيه أكثر من 50 طفلاً وطفلة، في إبراز مواهبهم المتعددة، وعزز أهمية تنمية مهاراتهم ونقل رسالتهم الاجتماعية والإعلامية المؤثرة والملهمة بطرق جاذبة، من خلال التكنولوجيا والعالم الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث استعرض الملتقى مهارات الأطفال وشجعهم على التمسك بها وتنميتها لما فيه من الأثر على أنفسهم وعلى أفراد أسرهم ومجتمعهم ووطنهم.

دعم وتمكين

وقالت فاطمة عبيد المنصوري، مديرة مركز مؤسسة التنمية الأسرية بالمرفأ، مديرة فريق مكتبة زايد الإنسانية مسؤولة الملتقى، إن الحدث يستهدف الموهوبين في المجالات المختلفة، ومنها: الأدبية، والإعلامية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، على مستوى دولة الإمارات. ويعتبر فرصة للأطفال لتبادل الخبرات وتطوير المهارات الإبداعية والابتكارية، كما يقدم فرصة للأطفال لتحقيق التواصل والتفاعل فيما بينهم.

ونظِّم على هامش الملتقى معرض "رواد الأعمال" الذي يركز على مجموعة من المشاريع الواعدة التي ابتكرها الأطفال، وهي مبادرة تشجع على تمكينهم من عرض إبداعاتهم الريادية وتبادل الخبرات مع الأطفال الآخرين وتنمي لديهم المهارات الريادية ويصل عددهم إلى 12 رائد عمل، منها مشاريع فنية وتراثية ورسم وفنون وتصميم ومشاريع مستدامة مثل "النحالة".

إلى جانب "رواد الأعمال"، تشارك مجموعة كبيرة من المواهب في مختلف المجالات المعرفية والموسيقية والفنية ضمن "معرض المواهب" الذي استعرض فيه الموهوبون تجاربهم وتبادلوا خبراتهم مع باقي الأطفال كما قدموا فقرات على المسرح وورش عمل.

ريادة

أعرب مشاركون في الفعاليات على هامش الملتقى عن فخرهم واعتزازهم وأكدوا أن مؤسسة التنمية الأسرية أتاحت لهم الفرصة لتعزيز مهاراتهم التجارية والإبداعية، وسمحت لهم بالترويج لمنتجاتهم وتبادل الخبرات مع زملائهم.

وقالت النحالة الصغيرة مهرة حمد النقبي، أصغر نحالة إماراتية، بدأت وعمرها لا يتخطى الـ12 عاماً، إنها سعيدة بالمشاركة ضمن الملتقى لتستعرض منتجاتها وتجربتها الملهمة. واليوم، تملك خبرة كبيرة في تربية النحل، وتتوفر على أكثر من 20 خلية، وفتحت مشروعاً لبيع العسل. كما تقدم الورش لتوعية الأطفال بأهمية النحل للطبيعة واستدامة الموارد. وتستعرض أنواعاً عديدة من العسل وشمع النحل الطبيعي، وتعرف الأطفال بأنواع العسل.

التاجر الصغير

وقالت مريم محمد المرزوقي، من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والتي تستعرض مجموعة من الشموع والأعمال الفنية، إنها فخورة بمشاركة تجربتها، مشيرة إلى أنها تحب رسم الخيول والفراشات والطبيعة.

يشارك صالح فيصل الحمداني بألعاب الأطفال المتميزة، والتي بدأ ببيعها لأترابه في المدارس، بينما يبيع عمران محمد أغلفة الهواتف التي يجلبها بمساعدة والده من سوق الجملة. وذكر مصلح العرياني أن مشروعه يجمع بين الماضي والحاضر، وهو عبارة عن منتجات تراثية عديدة، موضحاً أنه استفاد من حضور الورش والمسرحيات والمناقشات الهادفة، مع الاطلاع على تجارب الملهمين الأطفال.

دعم المواهب

يأتي الملتقى لتشجيع الطفل على التعبير عن ذاته، حيث تلعب الموهبة دوراً مهماً في تشكيل شخصيته، كما يعد الملتقى فرصة لإبراز دور الطفل في التنمية المستدامة من خلال إنجازاته في المجالات المختلفة عبر الأنشطة التفاعلية والاستعراضية والحوارية.

يستهدف الملتقى الموهوبين في المجالات المختلفة، الأدبية، والإعلامية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية على مستوى دولة الإمارات، وتعد فرصة للأطفال لتبادل الخبرات وتطوير المهارات الإبداعية والابتكارية.

"إعلامي المستقبل"

يسلط ملتقى "الملهمون الصغار" الضوء على مجموعة من الأطفال من عمر 10 - 18 سنة ومن لديهم مواهب ومهارات مختلفة وملهمة ساهمت في تطوير شخصياتهم وتنمية قدراتهم المتنوعة في مختلف المجالات، ومنها الابتكار، والاستدامة، والذكاء الاجتماعي، والقراءة، والكتابة، والتقديم، والإلقاء، والمهارات الإعلامية من خلال فعاليات المسرح التي يديرها أعضاء مبادرة "إعلامي المستقبل" في المؤسسة.