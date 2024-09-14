جزيرة ياس.. وجهة عالمية للرياضة والترفيه

عززت جزيرة ياس في أبوظبي، مكانتها مركزاً عالمياً للرياضة والترفيه في المنطقة والعالم، بفضل سلسلة البطولات العالمية التي تستضيفها طوال العام، والمرافق الرياضية المتطورة التي توجد على أرضها. ونجحت «ياس» في الـ 15 عاماً الأخيرة في استضافة مجموعة من الفعاليات الرياضية الكبرى، وأبرزها جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 كل عام، اعتباراً من 2009، وبطولات الجولف العالمية في ياس لينكس، وبطولات UFC (الفنون القتالية المختلطة) بصالة الاتحاد الكبرى، التي تعد واحدة من أكبر الصالات المغطاة في منطقة الشرق الأوسط، والتي استضافت بدورها بطولة العالم للسباحة في أبوظبي خلال ديسمبر 2021، ومباريات منتخب كرة السلة الأميركي عامي 2023 و2024.

وإلى جانب الفعاليات الرياضية، تعزز الجزيرة حضورها كإحدى أبرز وجهات الترفيه في المنطقة عبر احتضانها سلسلة من المدن الترفيهية كعالم فيراري الترفيهي، وياس ووتر وورلد، وعالم «ورنر براذرز» و«سي ورلد» والتي تستقبل آلاف الزوار أسبوعياً. ومن المقرر أن تستضيف جزيرة ياس عدة مسابقات رياضية كبرى حتى نهاية العام الجاري، منها بطولة العالم للترايثلون، التي تجذب نخبة من الرياضيين العالميين، وبطولة الجولف «أبوظبي HSBC» التي تعد واحدة من أهم بطولات الجولف في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى سباقات الدراجات والكارتينج والجري، وهي فعاليات تستقطب فرقاً ولاعبين مصنفين عالمياً، بما يزيد من جاذبية الجزيرة على الصعيد العالمي.وتعمل تلك الأحداث العالمية الكبرى على تنشيط القطاع الفندقي والمطاعم والخدمات الترفيهية، بما يزيد من الإنفاق السياحي ويعزز من اقتصاد أبوظبي بشكل عام. وتجدر الإشارة إلى أنه تم افتتاح حلبة مرسى ياس في 30 أكتوبرعام 2009، وشارك نحو 14 ألف موظف وعامل في بنائها، بواقع 35 مليون ساعة عمل، بتكلفة بناء تقدر بنحو 3.8 مليار درهم.

وإلى جانب الحلبة، تضم جزيرة ياس مرافق رياضية متطورة مثل ملعب ياس لينكس للجولف، الذي يُعد من بين أفضل ملاعب الجولف في الشرق الأوسط، و«حلبة ياس كارت زون» التي توفر تجربة سباقات كارتينج للهواة والمحترفين، وصالة الاتحاد الكبرى المغطاة.

وبحسب الإحصاءات تستضيف جزيرة ياس أكثر من 500 فعالية رياضية وترفيهية سنوياً، تتنوع ما بين البطولات الرياضية الكبرى، والحفلات الموسيقية، والمعارض، والأنشطة الترفيهية.

وسجلت جزيرة ياس أرقاماً قياسية في عدد الزوار في عام 2023، حيث أعلنت شركة «ميرال»، المطورة للجزيرة، عن تحقيق أعداد زيارات غير مسبوقة، ما يعزز مكانة «ياس» كمركز عالمي للترفيه والرياضة.وبحسب الإحصاءات، فإن فنادق جزيرة ياس حققت إشغالاً بنسبة تزيد عن 90% في عامي 2022 و2023 خلال فترة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، بما أسهم بشكل مباشر في دعم القطاع السياحي.



وتعتبر هذه الإنجازات جزءاً من استراتيجية أبوظبي لتعزيز الاستثمارات وتنويع الاقتصاد من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة وتنظيم فعاليات عالمية تستقطب الزوار والمستثمرين من أنحاء العالم المختلفة.

وأعلنت مجموعة «ميرال»، تسجيل أرقام قياسية في عدد الزيارات لجزيرتي ياس والسعديات في عام 2023، حيث شهدت ارتفاعاً كبيراً في زيارات الوجهات، ما يسهم في إرساء معايير جديدة في قطاع السياحة والترفيه في الإمارة.

وكشفت «ميرال»، خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2024، عن تسجيل جزيرة ياس أكثر من 34 مليون زيارة، بارتفاع قدره 38% مقارنة بعام 2022، فيما شهدت الجزيرة نمواً كبيراً في فعالياتها الترفيهية في عام 2023 بنسبة بلغت 87%.

واستقبلت الوجهة أيضاً 23 مجموعة من مجموعات سياحة الاجتماعات، والحوافز، والمؤتمرات، والمعارض خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 77% مقارنة بالعام السابق عليه، مع رصد زيادة إجمالية في معدل الإنفاق بنسبة 62% مقارنة بالعام السابق.وتظهر هذه الأرقام أن جزيرة ياس ليست فقط وجهة رياضية عالمية، بل هي أيضاً محرك اقتصادي قوي يسهم في دعم السياحة والاقتصاد في أبوظبي.