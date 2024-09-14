مصممات إماراتيات يستعرضن إبداعاتهن بـ«بانكوك للمجوهرات»

الشارقة (وام)

شاركت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمنصة «صاغة الإماراتيين»، في فعاليات النسخة الـ 70 من معرض بانكوك الدولي للمجوهرات، الذي اختتم في العاصمة التايلاندية بانكوك.

ضم وفد الغرفة، الذي ترأسته منى سلطان السويدي مديرة المكتب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، مسؤولة منصة «صاغة الإماراتيين»، نخبة من المصممات الإماراتيات، اللواتي قدمن أحدث مجموعاتهن المبتكرة من المجوهرات الذهبية والألماسية، وحضرن عدداً من الندوات والورش الحرفية المتخصصة التي تم تنظيمها ضمن فعاليات المعرض، لاسيما في مجال تعليم صياغة وتصميم وصناعة الذهب والمجوهرات، التي قدمها نخبة من الخبراء والمصممين العالميين.

وعقد وفد الغرفة عدة لقاءات عمل مع المشاركين في المعرض والمختصين في صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات، اطلعوا من خلالها على أحدث الاتجاهات في عالم المجوهرات، وأفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجال صياغة الذهب.

وأكدت منى سلطان السويدي أهمية المشاركة في مثل هذه المعارض، لما تمثله من فرصة استراتيجية لتعزيز مكانة الدولة كوجهة رائدة في تصميم وتصنيع المجوهرات، وتسليط الضوء على الإبداعات الإماراتية في هذا المجال، مشيدة بالجهود المبذولة من قبل المصممات الإماراتيات، المشاركات في معرض بانكوك، وحرصهن على الابتكار والإبداع، من خلال تقديم تصاميم مستوحاة من التراث الإماراتي الغني، التي تبرز مهارة الحرفيين الإماراتيين.

وأضافت السويدي أن المشاركة تعد فرصة للتعرف على أحدث الاتجاهات العالمية، والتفاعل مع كبار الخبراء والمصممين، ما يعزز من قدرات المصمم الإماراتي، ويفتح أمامه أفقاً جديدة في الأسواق العالمية.

يُعد معرض بانكوك للأحجار الكريمة والمجوهرات، أحد أشهر المعارض التجارية الذي يُنظم على التوالي منذ 4 عقود.

يمثل المعرض، الذي شهد هذا العام مشاركة أكثر من 1100 عارض، منصة مهمة، يتمكن عبرها المشاركون من عقد الصفقات التجارية والتواصل مع كبار المصممين.