اكتشاف نادر.. رصد حيوان جديد من وحيد القرن الجاوي المهدد بالانقراض

أعلنت السلطات الإندونيسية عن رصد حيوان جديد من وحيد القرن الجاوي المهدد بالانقراض في منتزه أوجونغ كولون الوطني، الذي يعد آخر معقل طبيعي لهذه الفصيلة النادرة.



وأفادت وزارة البيئة والغابات في إندونيسيا أن الاكتشاف الجديد يمثل إنجازًا كبيرًا في جهود الحفظ المستمرة التي تهدف إلى حماية وحيد القرن الجاوي من الانقراض. وبحسب التقرير، تم رصد الحيوان الجديد باستخدام كاميرات مراقبة وضعت في أماكن استراتيجية داخل المنتزه، وهو ما يرفع العدد الإجمالي لحيوانات وحيد القرن الجاوي في المنطقة إلى 81 فردًا.





هذا الاكتشاف يأتي في وقت حرج حيث يُعتبر وحيد القرن الجاوي واحدًا من أندر الثدييات في العالم، ويعيش جميع أفراده المتبقيين في البرية داخل هذا المنتزه الوحيد. وقد انقرض هذا النوع في مناطق أخرى من جنوب شرق آسيا نتيجة الصيد الجائر وفقدان موائلهم الطبيعية بسبب الأنشطة البشرية مثل قطع الأشجار والتوسع الزراعي.

وأوضح الخبراء أن تزايد أعداد وحيد القرن الجاوي في أوجونغ كولون يعكس نجاح التدابير الصارمة التي تم اتخاذها لحمايته. وتشمل هذه التدابير تعزيز دوريات مكافحة الصيد غير المشروع، وتوسيع مناطق الحماية داخل المنتزه، فضلاً عن إطلاق حملات توعية محلية لتثقيف السكان حول أهمية الحفاظ على هذه الفصيلة النادرة.

وأشارت التقارير إلى أن وحيد القرن الجاوي يُعتبر رمزًا للتنوع البيولوجي في إندونيسيا، ويعكس الحفاظ عليه التزام إندونيسيا بتعزيز حماية الحياة البرية والبيئات الطبيعية. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، حيث يحتاج وحيد القرن الجاوي إلى موائل أكثر اتساعًا لدعم تكاثره بشكل أكبر وضمان استدامة جنسه.

وفي هذا السياق، تعمل الحكومة الإندونيسية مع منظمات بيئية دولية ومحلية لوضع خطط طويلة الأجل تشمل برامج إعادة توطين وحيد القرن الجاوي في مناطق محمية أخرى، بهدف توسيع نطاق وجوده وتقليل المخاطر التي قد تنشأ عن تركيز جميع الأفراد في منطقة واحدة.

ويُتوقع أن يساهم هذا الاكتشاف الجديد في تعزيز الجهود الدولية لجمع الأموال ودعم المشاريع البحثية التي تركز على إنقاذ وحيد القرن الجاوي والحفاظ على بيئته الطبيعية.