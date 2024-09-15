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الترفيه

"ميتا" تغير طريقة تمييز علامة "معلومات الذكاء الاصطناعي" على منصاتها

شعارات "ميتا"وفيسبوك وإنستجرام
15 سبتمبر 2024 10:07

 غيرت شركة التكنولوجيا الأميركية ميتا بلاتفورمس  الطريقة التي تميز بها المحتوى الذي تم تحريره أو تعديله باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي  على منصات إنستجرام وفيسبوك وثريدز.

ونقلت ميتا علامة "معلومات الذكاء الاصطناعي" في مثل هذا النوع من المحتوى  إلى قائمة  خيارات المنشور، في حين كانت توجد في السابق مباشرة تحت اسم المستخدم الذي نشر المنشور. وقالت الشركة إن العلامة ستظل  تظهر تحت المحتوى الذي تم إنتاجه باستخدام أداة ذكاء اصطناعي. ويعني هذا أنه في حين سيتم إخفاء العلامة بالنسبة للمحتوى الذي تم تحريره أو تعديله باستخدام الذكاء الاصطناعي فإنها ستظل ظاهرة أسفل المحتوى  المنتج تماما باستخدام التقنية الحديثة.

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ونقل موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن ميتا القول إن التغيير المقرر تطبيقه في الأسبوع الحالي، سيعكس بصورة أفضل درجة استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى المنشور على منصاتها.

المصدر: وكالات
ثريدز
مواقع التواصل الاجتماعي
ميتا
فيسبوك
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