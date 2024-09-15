شيخة الجابري تكتب: كن لطيفاً كالنسيم

لا تكن هادراً كالموج، مزمجراً كالريح، ماكراً كالثعلب، مارداً كالظلم، غادراً كالبحر، كن رقيق القلب كي لا ينفضّوا من حولك، الحياة تعلّمنا الصبر، والصبر يذهب بنا نحو التحمل، والتحمل يأخذنا باتجاه القدرة على الاستمرار، نحن حينما نتمكن من قراءة دواخلنا نستطيع الذهاب نحو مناطق شاسعة من الحلم والتأني، والتجاوز الذي من الجيد لقلوبنا أن نتخذه منهجاً حياتياً، وسلوكاً يومياً يقينا من صدمات الواقع، وتحولاته.

إن ما نعيشه في عالمنا من تطورات وتغيّرات وهزات نفسية تؤثر في الكثيرين فلا يستطيعون تحمل أنفسهم، ولا احتمال ما يحدث حولهم، هم يخوضون تجارب مريرة من التعب والعناء، لذا تغلظ قلوبهم ويكونون أشد قسوة من سوط الظلم، فالإنسان ضعيف بطبعه ليس لديه الصبر أو القدرة التي تمكنه من تجاوز التحديات التي تطرأ عليه، ويتوقع أن يتفهم الآخرون ذلك، غير أن الآخرين كذلك يتوقعون أن يعود الخارج عن صوابه إلى مساره الذهني والنفسي الذي اعتاده.

من اللطف أن تمارس حياتك دون أن تؤذي الآخرين، أو تكون وسيلة لمقاطعة قلبٍ لقلبٍ، أو هجر صديقٍ لصديق، أو إيغال صدر شقيق على شقيق، أو قطع حبال ودٍ داخل أسرة مستقرة.. هذا يحدث في واقعنا للأسف، لكننا لا ننكر أنها سلوكيات وأطباع بشر تتحول كالحرباءات لتعصف بكل شيء جميل، وتلقي بقلوب طيبة إلى التهلكة، ووعورة طريق لا تقوى على قطعها، أو تحمّل قسوتها.

إن اللطف مرادف للعطف، متقاطع مع الحب، متوافق مع الود، هي منطقة تضج بالحالمين بالراحة، المنتمين إلى الهدوء والسكينة، الباحثين عن الأثر الطيب، الغارقين في محبة الناس دون شرط أو مِنّة، المرابطين عند أقدام النّبل، طريقهم محفوف بالضوء، أصواتهم ألحان شجيةٌ ملونة بأعذب القصيد، مُهَجُهم مخازن للحنان والرفق، حينما تفرغ من حمولتها يتحولون إلى مساكين تأكلهم الوحشة، وتكسرهم الصدمة.

الذين يفتقدون الطف والمشاعر الرقيقة الشفافة يفقدون الكثير من عناصر السعادة، تلك التي تمنحهم القدرة على التعامل مع الآخرين، والسير في طرق شديدة الوعورة، ذلك أن الحياة ليست سهلة، وتوفير أبسط متطلباتها يحتاج كثيراً من الصبر والأناةِ، لا شيء يأتيك على طبق من ذهب، فإذا كنت غير قادرٍ على استيعاب ما يدور حولك، وما قد تواجهه من معاناة تتطلب اللطف والسماحة في التعامل وتقبل الآخر فإنك لن تستطيع تحقيق النجاح الذي تتمناه، والطموح الذي آمنت به لمستقبل مشرقٍ وضّاء..

كونوا لطفاء من أجلكم، لتحققوا أمنياتكم، ولتضيئوا حياتكم بالسعادة التي يفتقدها قساة القلوب، والمتعجرفين، أولئك الفاقدين النبل والصبر والمروءة.