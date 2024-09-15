شيكاغو.. استعراض درامي على أنغام الجاز

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تواصل المسرحية الغنائية الأميركية الشهيرة «شيكاغو» عروضها على مسرح «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس في أبوظبي، والتي انطلقت 12 إلى سبتمبر الجاري وتستمر حتى الأحد المقبل، مقدمة لعشاق المسرح الاستعراضي في العاصمة الإماراتية قصة درامية على أنغام الجاز في برودواي.

الأكثر تشويقاً

يأتي عرض «شيكاغو»، أطول مسرحية موسيقية في تاريخ برودواي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وميرال، المجموعة الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، وبرواكتيف إنترتينمنت، وقد نالت المسرحية الغنائية إشادة كبيرة منذ عرضها للمرة الأولى قبل 27 عاماً في برودواي بنيويورك، لتنتقل بعدها إلى مسارح العديد من المدن الكبرى في مختلف أنحاء العالم، مثل لندن وسيدني وطوكيو وسيؤول وباريس وبرلين ومدريد، حتى وصفت بأنها المسرحية الموسيقية الأكثر تشويقاً في جيلها.

على مدى ساعتين تقريباً، تتناول مسرحية «شيكاغو» قصة فريدة تجمع موضوعات درامية عدة منها العاطفية والجريمة والجشع والخلاص في مدينة تسودها موسيقى الجاز وعالم الشهرة، وتروي قصة امرأتين متنافستين، وهما «روكسي هارت»، فنانة الجاز الطموحة، و«فيلما كيلي»، ممثلة مسرحيات هزلية سابقة.

قصة مقتبسة

وتستند مسرحية شيكاغو الغنائية إلى قصتها المقتبسة من مسرحية للكاتبة الشهيرة مورين دالاس واتكينز عام 1926، وتتميز بسيناريو من تأليف فريد إب وبوب فوس، وموسيقى من إبداع جون كاندر وكلمات فريد إب، فيما تولت آن رينكينج، الحائزة جائزة توني، تصميم الاستعراضات المسرحية، بأسلوب يحاكي طريقة بوب فوس، والتي أخرجها والتر بوبي الحائز جائزة توني وأنتجها باري وفران ويسلر. ويشرف على تصميم الديكور للمسرحية جون لي بيتي، في حين تولى ويليام آيفي لونج تصميم الأزياء، وعمل توني كين بيلينجتون، الحائز جائزة توني، على ديكورات الإضاءة، بينما تولى سكوت ليرر تصميم الصوت.

تجربة ترفيهية

باري وفران ويسلر، المنتجان في مسرح برودواي، والفائزان بـ 7 جوائز توني عن مجموعة من الأعمال، أعربا عن سعادتهما بالتواجد في أبوظبي لعرض «شيكاغو»، التي لا تزال تحافظ على تألقها منذ العرض الأول في برودواي، ويأتي هذا النجاح بفضل عناصرها المتكاملة بدءاً من السيناريو والموسيقى والرقصات التي أبدعها جون كاندر وفريد إب وبوب فوس، لتقديم تجربة ترفيهية فريدة.

إنجاز مهم

حول انطلاق عروض «شيكاغو» في «الاتحاد أرينا» بأبوظبي، قال نيكولاس رينا، المدير الإداري لـ«برواكتيف إنترتينمنت»: يأتي تقديم هذه المسرحية المميزة بعد النجاح الباهر الذي حققته مسرحيات سابقة قدمناها على مسرح «الاتحاد أرينا»، مثل «ذا لايون كينج» عام 2022 و«هاميلتون» عام 2024، مما يجعلها إنجازاً مهماً للمشهد المسرحي المزدهر في دولة الإمارات، وتأكيداً واضحاً على نموه وتطوره المستمر. وأضاف: يسرنا عرض «شيكاغو» الكلاسيكية، كإحدى أكثر المسرحيات الموسيقية نجاحاً وشعبيةً، وكصورةً أصيلةً وغامرة عن عالم برودواي.

احترافية وانسجام

تضم مسرحية «شيكاغو» الموسيقية عدداً من الأغاني الشهيرة، التي قدمت باحترافية وانسجام كبيرين بين أعضاء الفرقة الأدائية، وأعضاء الأوركسترا الموسيقية، ومنها: «أول ذات جاز» و«سيل بلوك تانجو» و«رازل دازل»، والتي نجحت في حصد 6 جوائز توني، وجائزتي أوليفييه، وجائزة جرامي.