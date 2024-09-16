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الترفيه

«ذا بير» يحصد عدداً من جوائز إيمي

الان وايت
17 سبتمبر 2024 01:12

لوس أنجلوس (د ب ا)

حصد مسلسل «ذا بير» عدداً من الجوائز خلال حفل جوائز إيمي للأعمال التلفزيونية الذي أقيم أمس الأول، وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الممثلة ليزا كولون زاياس حصلت على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في المسلسل، فيما تعد أول جائزة إيمي لها. 
تدور قصة المسلسل حول الطاهي الذي يجسده الممثل جيرمي الان وايت، الذي يعود إلى شيكاغو لإدارة أعمال أسرته بعد وفاة شقيقه، وقد حصل وايت على جائزة أفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي عن دوره في المسلسل، ووصف نفسه بعد استلام الجائزة بـ«المحظوظ للغاية». 
كما حصل الممثل إيبون موس باتراش على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في المسلسل، فيما حاز مخرج المسلسل كريستوفر ستورر على جائزة أفضل مخرج.

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