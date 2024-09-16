أسماء أبو اليزيد في «مملكة الحرير»

محمد قناوي (القاهرة)

بدأت أسماء أبو اليزيد تصوير أحدث أعمالها الدرامية للعرض علي المنصات الرقمية بعنوان «مملكة الحرير»، ويشاركها بطولته كريم محمود عبدالعزيز في ثاني تعاون بينهما، بعد أن كونا ثنائياً ناجحاً في مسلسل «هوجان» في رمضان 2019.

قالت أسماء، إن «ممكلة الحرير» من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويتكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه في إطار فانتازي كوميدي، ويتناول صراع الأشقاء، وما يحدث بينهم من خلافات.

وأضافت انها أنتهت من تصوير تجربة سينمائية عالمية من خلال فيلم «الغربان» (the crows)، بطولة عمرو سعد، فتحي عبدالوهاب، ماجد المصري، أحمد بدير، وعمر كمال الشناوي، وبمشاركة عدد من الفنانين من روسيا وبريطانيا وألمانيا، إخراج ياسين حسن، وسوف يتم ترجمته لاثنتي عشرة لغة، وتدور أحداثه في إطار تاريخي أكشن أثناء الحرب العالمية الثانية متناولاً معركة روميل.

وتنتظر أبواليزيد عرض فيلم «عاشق»، بطولة أحمد حاتم، محسن محيي الدين، وكريم قاسم، تأليف محمود زهران، وﺇﺧﺮاﺝ عمرو صلاح، وتدور أحداثه في إطار رومانسي حول قصة حب بين طبيب معالج لحالات الإدمان وفتاة - تقدم شخصيتها- تقع في مشاكل كثيرة بسبب الأدمان وتعترف له بارتكابها جريمة قتل، ويحاول علاجها لتتوج قصة الحب بالزواج.

يذكر أن آخر ظهور لأسماء، كان من خلال المسلسل القصير «جولة أخيرة» الذي عُرض على إحدى المنصات، بطولة أحمد السقا وأشرف عبد الباقي وإخراج مريم أحمدي، كما ظهرت على شاشة رمضان الماضي من خلال مسلسل «صلة رحم» تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، وناقش قضية تأجير الأرحام.