«مهرجان البدر».. خط حرّ وقصص مشوّقة للأطفال

الفجيرة (وام)

استضاف «مهرجان البدر» لليوم الرابع على التوالي ورشتين، الأولى بعنوان «كيف تحكي قصة لطفلك قبل النوم» من تقديم المدرب الإماراتي حمد الشامسي، والثانية بعنوان «الخط الحر» قدمها فنان الخط العربي ضياء علّام.

سلّط حمد الشامسي، من جانبه خلال الورشة الأولى، الضوء على أهمية رواية القصص في تربية الأطفال، مشيراً إلى أن أفضل من روى القصص كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.

واستعرض الشامسي كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يروي القصص لأصحابه، مشيراً إلى أن السرد النبوي يُعتبر من أفضل الأساليب لتقديم القصص.

من جانبه، استعرض فنان الخط العربي ضياء علّام في الورشة الثانية أنواع الخط وتكوينه بخبرة منهجية وعلمية، موضحاً أن الخط الحر أحد أهم الفنون الموجودة حالياً بسبب استخداماته الفنية المتعددة.