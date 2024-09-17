16 متأهلاً لبطولة «فزاع لليولة»

دبي (الاتحاد)

اختتمت الجولات التأهيلية للمرحلة الأخيرة من تصفيات النسخة الـ 25 من بطولة فزاع لليوله، والنسخة الـ 20 من برنامج الميدان، الذي تنظمه إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بتأهل 16 «يويلاً» و3 أسماء للاحتياط، قَدِموا من جميع إمارات الدولة، للمشاركة في التصفيات ضمن عرض لافت في القرية التراثية في القرية العالمية، أمام حضور كبير من محبي هذه البطولة العريقة، كي يستمر الترقب من خلال التدريب والاجتهاد استعداداً للمرحلة القادمة.

أكد راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن إقامة التصفيات في وقت مبكر عن انطلاقة البطولة، تتيح الفرصة للجنة المنظمة بأعداد اليويلة بالشكل الأمثل وتدريبهم وصقل مهاراتهم، خاصة في ظل وجود تحديات تراثية مختلفة ضمن البطولة الأعرق في جدول بطولات فزاع.