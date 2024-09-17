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الترفيه

«الثقافة والسياحة» تُطلق أيقونة المطبخ الفرنسي في أبوظبي

«الثقافة والسياحة» تُطلق أيقونة المطبخ الفرنسي في أبوظبي
17 سبتمبر 2024 18:44

أبوظبي (الاتحاد)

تتعاون دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مع «الدار» لإثراء مشهد فنون الطهي في الإمارة، عبر إطلاق مفهومين استثنائيين للمطاعم الفاخرة من إبداعات أيقونة المطبخ الفرنسي الراحل الشيف بول بوكوس، الحائز 3 نجوم ميشلان.
استقطب برنامج تطوير قطاع الطهي في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مطعمَي بول بوكوس الجديدين «لا براسيري» و«بول بوكوس» المقرر افتتاحهما خلال العامين المقبلين في سعديات غروف، وهو عبارة عن مجمّع متكامل يقع في قلب المنطقة الثقافية في السعديات، تحقيقاً لأهدافه الساعية إلى جذب أفضل العلامات والمطاعم والطهاة إلى الإمارة على مدار 5 أعوام، تكريساً لمكانتها وجهة عالمية مُفضلة لفنون الطهي.

ضيافة فريدة
ويركز «لا براسيري» على البساطة والجودة وكرم الضيافة، مثل المطاعم التي تحمل علامته المرموقة في ليون وآنسي وباريس، وستضم قائمته مجموعة غنية من النكهات، والأطباق التقليدية، والمأكولات المحضّرة بمكونات محلية وموسمية طازجة، فيما يطرح مطعم «بول بوكوس» مفهوماً راقياً للمأكولات الفاخرة، ويلتزم المطعمان بمنح زوارهما تجربة لا تُنسى تجمع بين استخدام مكوّنات عالية الجودة لإعداد أطباق تتميز بمذاقها الأصيل، وأجواء الضيافة الفريدة، ما يضمن استمتاع رواد المطعمين في أبوظبي بأفضل الخدمات عند افتتاحهما في جزيرة السعديات.

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تجارب مبتكرة
وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يُوفر مطعما بول بوكوس الجديدان باقة من التجارب المبتكرة والراقية لمجتمعنا وزوارنا، بالتزامن مع مبادراتنا المتواصلة لإثراء مشهد الضيافة والمطاعم المزدهر والمتنوع في أبوظبي، وتتماشى مقومات هذه العلامة العالمية المرموقة مع رسالتنا الرامية إلى تقديم أعلى مستويات الجودة والكرم الأصيل، حيث يُسهم استقطاب علامة بول بوكوس في تعزيز عروضنا، وترسيخ ريادة وجهتنا عاصمة عالمية للسياحة وفنون الطهي».
وقال سعود خوري، الرئيس التنفيذي لأصول التجزئة في الدار للاستثمار: «تتبلور الآن الرؤية الثقافية والفنية والطهي لجزيرة السعديات، حيث بدأت أصول المنطقة الثقافية في ترك بصمتها، ومع إظهار العلامات التجارية العالمية الشهيرة للطهي، مثل بول بوكوس، رغبتها في الحصول على موطن لها في سعديات غروف، ونحن متحمسون للعمل جنباً إلى جنب مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لإضافة المزيد من مفاهيم الطهي بما يتماشى مع الأهداف المتمثلة بالارتقاء بنمط حياة السكان والزوار إلى مستويات جديدة في التسوق والترفيه والسكن».

3 نجوم ميشلان
ويُعتبر بول بوكوس، المولود عام 1926 بالقرب من ليون، أحد رواد حركة «المطبخ الحديث» في فرنسا، وينحدر من عائلة عريقة من الطهاة الذين تربطهم علاقات تاريخية بنابليون بونابرت، ومن خلال مطبخه المبتكر حصل على لقب «والد فن الطهي المعاصر»، استطاع مطعمه الشهير «أوبرج دو بون دي كولون» الاحتفاظ بتصنيف 3 نجوم ميشلان لمدة قياسية على مستوى العالم امتدت لـ 55 عاماً، خلال الفترة من 1965 - 2020، واستمراراً لهذا الإرث، يحمل مطعمه حالياً نجمتَي ميشلان، مؤكداً مكانته كرمز للمطبخ الفرنسي.

 

دائرة الثقافة والسياحة
دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي
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