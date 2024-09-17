"أوراكل" تخطط لتشغيل مركز بيانات يعمل بالطاقة النووية

أعلنت شركة أوراكل عن خطط لتشغيل مركز بيانات جديد يعتمد على ثلاثة مفاعلات نووية صغيرة (SMRs)، مع قدرة توليد تتجاوز 1 جيجاواط لدعم عمليات الذكاء الاصطناعي.



تأتي هذه الخطوة في إطار توسع الشركة في مجال مراكز البيانات، حيث تمتلك حالياً 162 مركزاً سحابياً عالمياً قيد التشغيل أو قيد الإنشاء.

يُعد أكبر هذه المراكز حالياً بقدرة 800 ميجاواط، ويحتوي على مجموعة ضخمة من وحدات معالجة الرسومات (GPU) التي تُستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي العملاقة.

تتميز المفاعلات الصغيرة (SMRs) بأنها تعتمد على تصاميم مصغرة مشابهة لتلك المستخدمة في السفن البحرية الأميركية لأكثر من 70 عاماً، ولكنها مصممة للإنتاج الضخم وبنية تحتية أقل تكلفة.



رغم ذلك، من المتوقع أن يستغرق بناء هذه المفاعلات عدة سنوات، حيث تقدر التوقعات المتفائلة بدء تشغيلها في أوائل الثلاثينيات من القرن الحالي.