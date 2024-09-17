حديقة العين تستعرض «روائع الطبيعة»

العين (الاتحاد)

يستعد قسم البرامج المدرسية في حديقة الحيوانات بالعين لتقديم برامج توعوية ميدانية لطلبة المدارس داخل الحرم المدرسي، لاكتساب معارف متنوعة في مختلف المواضيع المتعلقة بصون الطبيعة مع المختصين التعليميين في قالب تعليمي تفاعلي. وتقدم الحديقة العديد من البرامج التوعوية الميدانية للطلاب باللغتين العربية والإنجليزية التي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية مثل، برنامج «روائع الطبيعة» الذي يهدف لرفع وعيهم في المجالات المتعلقة بموائل الحيوانات، وبرنامج «التراث والاستدامة» الذي يكسبهم معارف غنية في مجال التراث، ويعزز ثقافة الاستدامة فيهم.