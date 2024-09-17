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مسيّرات لخدمة المختبرات الطبية

مسيّرات لخدمة المختبرات الطبية
18 سبتمبر 2024 01:03

لندن (أ ف ب) 

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أعلنت  مجموعة من مستشفيات لندن، أنها ستجرب قريباً تسليم عينات الدم بواسطة مسيّرات إلى المختبر لإخضاعها للتحليل، وذلك لتجنب الاختناقات المرورية التي تؤخر نقلها في العاصمة البريطانية. ويمكن أن يستغرق النقل حالياً أكثر من نصف ساعة باستخدام الدراجات النارية أو الحافلات الصغيرة، في حين لا تتخطى مدة التسليم الدقيقتين باستخدام مسيّرة. واعتبر الدكتور حماد جيلاني، المؤسس المشارك لشركة «أبيان»، أن إقامة شبكة توصيل بواسطة المسيّرات داخل مؤسسات هيئة الخدمات الصحية الوطنية «من شأنها أن تساعد الأطباء على تقديم أفضل نوعية من الرعاية للمرضى».

لندن
الاختناقات المرورية
الخدمات الصحية
الرعاية الصحية
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