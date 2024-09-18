اكتشاف نبات جديد على شكل كأس في الصين

أطلق باحثون صينيون على نوع جديد من النباتات النادرة اسم "ثيسميا جينتسون"، وهو يشبه الكأس، وتم اكتشافه في محمية جيانفنغلينغ الطبيعية الوطنية بمقاطعة هاينان في جنوبي الصين، وينتمي إلى جنس ثيسميا.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن شيوي هان، باحث من معهد بحوث الغابات الاستوائية التابع للأكاديمية الصينية للغابات، قوله:" إن هذا الجنس لديه متطلبات بيئية صارمة ويوجد في الغالب في المناطق الاستوائية، ويتوزع القليل منه في المناطق المعتدلة شبه الاستوائية والدافئة".

وتتمتع مقاطعة هاينان الجزرية ببيئة فريدة من نوعها توفر موطناً ممتازاً للأنواع الجديدة، وتعتبر "منطقة ساخنة" للتنوع البيولوجي للنباتات من جنس ثيسميا في الصين، وهناك 107 أنواع معروفة من هذا الجنس في جميع أنحاء العالم، تم رصد تسعة منها في الصين حتى الآن.