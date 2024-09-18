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الترفيه

النجم الشهير إدريس إلبا: المستحيل يصبح واقعاً في الإمارات

النجم الشهير إدريس إلبا
18 سبتمبر 2024 18:22

أكد الممثل العالمي الشهير إدريس إلبا أن فكرة صناعة المستحيل تعبّر عن رحلته في الحياة. وأن الإمارات مكان يصبح المستحيل فيه واقعاً وتتحقق فيه الأحلام..كما أبدى انبهاره بالتطور الذي تشهده دولة الإمارات.

وفي تدوينة في  الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مرفقة بفيديو، جاء فيها: "الممثل العالمي الشهير إدريس إلبا: فكرة صناعة المستحيل تعبّر عن رحلتي في الحياة. دائماً ما آمنتُ بأنه لا توجد حدود لما يمكن تحقيقه، وهذا ما تجسّده دولة الإمارات تماماً؛ كمكان يصبح المستحيل فيه واقعاً وتتحقق فيه الأحلام".

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