أبوظبي تستضيف نجوم «ركوب الأمواج»

أبوظبي (وام)

تستضيف «سيرف أبوظبي»، أكبر منشأة اصطناعية لركوب الأمواج في العالم، على جزيرة الحديريات، بطولة «أبوظبي كلاسيك لفئة لونجبورد»، من 27 إلى 29 سبتمبر الحالي، ضمن المرحلة الثالثة من بطولة العالم لفئة «لونجبورد» 2024.

ويحظى المتابعون بفرصة مشاهدة مهارات 48 من نخبة راكبي الأمواج في العالم من الذكور والإناث، يتنافسون للحصول على نقاط حاسمة في رحلتهم لتحقيق حلم التتويج بلقب بطولة العالم.

وتنضم «سيرف أبوظبي» إلى عدد من الوجهات العالمية التي استضافت إحدى جولات بطولة العالم لفئة «لونجبورد» لعام 2024.