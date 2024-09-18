«المنكوس».. يستعد لمرحلة المقابلات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت لجنة تحكيم برنامج «المنكوس» بموسمه الرابع، عن انتهاء عملية فرز وتقييم أعمال المرشحين للبرنامج الأول من نوعه في الوطن العربي، والمتخصص بلحن «المنكوس» أحد ألحان الشعر النبطي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بمسرح شاطئ الراحة بأبوظبي بحضور مدير البرنامج سعيد بن كراز المهيري، ولجنة تحكيم البرنامج المكونة من شاعر النظم والمحاورة محمد بن مشيط المري من دولة الإمارات، والدكتور حمود جلوي عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية بكلية التربية الأساسية في دولة الكويت، وشاعر النظم والمحاورة والمنشد شايع فارس العيافي من المملكة العربية السعودية، والشاعر متعب بن حمد زايد المري من دولة قطر.

يستعد برنامج المنكوس الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، لمقابلة المشتركين في أبوظبي ضمن المرحلة المقبلة للمنافسة، وتقديم أدائهم بشكل مباشر أمام لجنة التحكيم، والتي سيتم بث تفاصيلها في حلقتين تسجيليتين تسبقان الحلقات المباشرة والتي سيتنافس فيها 18 مشتركاً من نجوم لحن المنكوس، وصولاً إلى إعلان الفائز بلقب «فارس المنكوس».



مواهب شابة

وقال سعيد بن كراز المهيري، مدير البرنامج، إن لجنة تحكيم البرنامج استقبلت مشاركات مميزة ونوعية خلال هذا الموسم، فيما انتهت من فرز وتقييم مشاركات المتقدمين للبرنامج، وعليه سيتم دعوة المشاركين الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة إلى العاصمة أبوظبي لإجراء مقابلات تجارب الأداء أمام اللجنة، في نوفمبر المقبل.

ولفت إلى أن المشاركات تضمنت عدداً كبيراً من المواهب الشابة وأيضاً مؤدين شاركوا في المواسم الماضية، وهو ما يدل على مدى حبهم للبرنامج ولحن المنكوس، مبيناً أن جمالية الصوت وطريقة الأداء «إتقان اللحن، طول النفس، اختيار اللحن»، فضلاً عن مدى إلمام المشترك بلحن المنكوس، جميعها تعتبر من أهم معايير الاختبار.



استدامة التراث

من جانبهم، أكد أعضاء لجنة التحكيم أن المشاركات لهذا الموسم تميزت في معظمها، باستيفائها لشروط المسابقة، ما يعكس الاهتمام المتزايد بلحن المنكوس كونه أحد أدوات حفظ التراث المعنوي، موضحين أن المشاركات كانت من دول خليجية إلى جانب دول عربية وغير عربية.

وأشاروا إلى أن المواسم الثلاثة السابقة من برنامج المنكوس أسهمت بشكل مباشر في انتشار هذا الفن التراثي، وتعريف الأجيال الشابة بألحانه وبفنون أدائه، وإبراز رموزه المحليّة والخليجية، لترسيخ قيم الهوية الوطنية وحفظ وصون إرثنا وضمان استدامته.

ومن شروط المشاركة في البرنامج ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً ولا يزيد على 50 عاماً، كما يجب على المشارك تقديم مقطع مصور لا يقل عن 30 ثانية ولا يزيد على دقيقة واحدة يحتوي على أدائه للحن المنكوس.