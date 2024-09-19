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«أمنية» تُحقق حلم 21 طفلاً من غزة

«أمنية» تُحقق حلم 21 طفلاً من غزة
19 سبتمبر 2024 13:05

أبوظبي (الاتحاد) 
تنفيذاً لسياستها الإنسانية النبيلة القائمة على مواكبة وتحقيق تطلّعات القيادة الرشيدة في مجال العمل الإنساني الخيري، قامت مؤسسة «تحقيق أمنية» بتحقيق أمنيات 21 طفلاً من أطفال غزّة المرضى الذين تستضيفهم الإمارات، وذلك بالتعاون مع «مدينة الإمارات الإنسانية».وجاء ذلك في احتفالية أقيمت في المدينة الإنسانية حفلت بالشخصيات الكرتونية المُحبّبة على قلوب الأطفال، والعروض السحرية، وذلك بحضور مبارك القحطاني، المتحدّث الرسمي باسم «مدينة الإمارات الإنسانية»، والإعلاميتين ميسون عزام ورنا الخطيب، اللتين شاركتا في تحقيق أمنيات الأطفال مع فريق عمل المؤسسة، وحشد من أطفال غزّة وعائلاتهم.
وقال مبارك القحطاني، المتحدّث الرسمي باسم «مدينة الإمارات الإنسانية»: في اجتماعنا هذا، نحقق ليس فقط أمنياتهم، بل نؤكد على التزام الإمارات بالإنسانية، والتعاطف، والمسؤولية المشتركة. لطالما كانت دولة الإمارات منارةً للجهود الإنسانية، ونعتزّ بأن رؤية دولتنا تعتمد بشكل أساسي على الإيمان بأن لكل طفل الحق في الأمل والكرامة وفرصة للنجاح.
وتقدّم أطفال غزّة وأمهاتهم بالشكر والعرفان إلى دولة الإمارات على استضافتها الكريمة، ومنحهم الأمن والأمان الذي يحتاجونه في هذه المرحلة القاسية. كما توجّهوا بالشكر والتقدير إلى مؤسسة «تحقيق أمنية» والقائمين على مدينة الإمارات الإنسانية لمنحهم لحظات من الفرح والسعادة عبر تحقيق أمنياتهم.
وصرّح هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: تجسيداً لنهج الإمارات الإنساني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء ومدّ يد العون لهم، حرصنا على تحقيق أمنيات هؤلاء الأطفال الذين هم في أمسّ الحاجة إلى التخفيف عن مُعاناتهم الإنسانية والصحية، لإنارة شمعة الأمل والتفاؤل في قلوبهم في ظلّ الظروف الحرجة التي يمرّ بها وطنهم، ومنحهم السعادة التي طالما حلموا بها.
وتوجّه هاني الزبيدي بالشكر والتقدير والعرفان إلى القائمين على المدينة الإنسانية التي تستضيف المرضى القادمين من قطاع غزّة، وتحرص على توفير خدمات مُتكاملة ورعاية استثنائية للجميع دون تفريق، مؤكداً أن تكاتف مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصّة في هذا المنحى، يُبرز جلياً ريادة الإمارات في مجال العمل الإنساني الخيري القائم على حب الخير للجميع، وسعيها لتحقيق الأمن والأمان والسعادة للبشر في العالم.
 

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