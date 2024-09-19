أبوظبي (الاتحاد) أعلنت لايف نيشن، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الترفيه، عن إقامة عرض حصري لفرقة كولدبلاي في أبوظبي بدولة الإمارات، في إطار جولتها العالمية ميوزيك أوف ذا سفيرز، ليكون حفلها الوحيد في كامل منطقة الشرق الأوسط. ويُقام الحفل الحصري يوم 11 يناير 2025 في استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، ويأتي بعد النجاح المبهر الذي حققته جولة الفرقة في صيف 2024 على المسارح الأوروبية، حينما بيعت بطاقاتها كافة، إلى جانب الإعلان عن إقامة ثمانية عروض جديدة في المملكة المتحدة.

وتشتهر الفرقة الحائزة جائزة جرامي بعروضها الحماسية وأغانيها الرائعة التي تناسب مختلف الأوقات والمناسبات، ما يجعل حفلها المرتقب فرصة استثنائية لعشاقها في دولة الإمارات، الذين لطالما كانوا يتطلعون إلى عودة الفرقة إلى العاصمة أبوظبي منذ حفلها السابق في عام 2016. ويقام الحفل برعاية لايف نيشن، المنتج العالمي للجولة.

10 ملايين تذكرة

انطلقت الجولة العالمية ميوزيك أوف ذا سفيرز في شهر مارس 2022، ووصلت مبيعاتها حتى اليوم لأكثر من 10 ملايين تذكرة في أوروبا وأميركا الشمالية وأميركا اللاتينية وآسيا وأستراليا ونيوزيلندا، ما يجعلها جولة الفرقة الموسيقية الأكثر استقطاباً للحضور في التاريخ. وتستعد الفرقة، إلى جانب حفلها المرتقب في أبوظبي، إلى إقامة عروض أخرى في مومباي وسيول، وهونج كونج بين شهري يناير وأبريل 2025، انطلاقاً من التزامها بمشاركة إبداعاتها الفنية والاستعراضية مع الجمهور في جميع أنحاء العالم. وقد نالت الجولة الموسيقية إشادة كبيرة من المعجبين والنقاد، فضلاً عن حصولها على تكريمات بارزة تشمل لقب أفضل فنان متجول لعام 2022 من جوائز الموسيقا الأميركية، وجولة العام من جوائز أي هارت راديو لعام 2023. وتؤدي الفرقة، خلال الحفل المقرر في دولة الإمارات، أغاني عدة من ألبومها ميوزيك أوف ذا سفيرز المرشح لجائزة ألبوم العام، بالإضافة إلى أغنيتين منفردتين بعنوان «وي بري»، و«فيلز لايك آيم فولينج إن لوف» من ألبومهم الجديد مون ميوزيك، إضافةً إلى أعمالٍ أخرى من سجلها الحافل بالإبداعات، بما يشمل «يلو» و«ذا ساينتست»، و«كلوكس»، و«فيكس يو»، و«فيفا لا فيدا»، و«بارادايس»، و«إي سكاي فل أوف ستارز» و«أدفينتشر أوف إي لايف تايم». وتتكامل هذه الأغاني، خلال الحفل، مع عروض الليزر والألعاب النارية المذهلة والتجارب الغامرة وأساور اليد بإضاءة ليد، إلى جانب الأداء المذهل للفرقة، مما يمنح الجمهور تجربة استثنائية لا تُنسى.

ألبوم مستدام

ومن المقرر أن تطلق كولدبلاي ألبومها الجديد مون ميوزيك في 4 أكتوبر 2024، والذي يرسي معايير جديدة متعلقة بالاستدامة، حيث تم صنع الاسطوانات بالكامل من زجاجات بلاستيكية معاد تدويرها (بمعدل تسع زجاجات لكل أسطوانة). ويتوفر الألبوم حالياً للطلب المسبق عبر إيكو سي دي وإيكو ريكورد إل بي ورقمياً. وتتمثل أحدث إبداعات الفرقة في أغنية وي بري، التي شارك بها ليتل سيمز وبورنا بوي وإيليانا وتيني، حيث تتصدر الترتيبات على آيتونز، إلى جانب أغنية فيلز لايك آيم فولينج إن لوف التي تم ترشيحها في شهر يونيو الماضي لجائزتين من جوائز الموسيقى المصورة ضمن حفل إم تي في، والتي حلت في المرتبة الأولى ضمن قائمة الأغاني الأكثر استماعاً على الإذاعة البريطانية وقائمة «بيج توب 40» الرسمية لأفضل 40 أغنية في المملكة المتحدة.



ونشر كريس مارتن مقطع فيديو كشف فيه عن بعض المعلومات المتعلقة بألبوم مون ميوزك وكتيب الملاحظات المرافق له، حيث قال: «يشكل هذا الألبوم استجابة للصراعات والمشكلات التي نواجهها مع أنفسنا ومع العالم الخارجي، ومحاولتنا التعامل مع ذلك بأفضل طريقة ممكنة، وأعتقد أن الرسالة التي نريد إيصالها من خلال ألبوم مون ميوزيك هي أن الحب هو الحل المناسب لكل ذلك». وأصدرت الفرقة مؤخراً إعلاناً يتضمن أحدث المستجدات حول مبادرات الاستدامة الخاصة بها ويقارن بين عروضها المختلفة، لتكشف أن الجولة الحالية خفضت انبعاثات غاز ثنائي أكسيد الكربون بنسبة 59% بالمقارنة مع جولتها السابقة في عامي 2016 و2017، متجاوزة بذلك هدفها الأصلي بخفض الانبعاثات بنسبة 50%. كما ساهمت الفرقة في زراعة 9 ملايين شجرة حول العالم، مع خطط لزراعة مليون شجرة إضافية قبل نهاية العام الجاري. كما تؤدي دي إتش إل دور الشريك الرسمي للخدمات اللوجستية لجولة ميوزيك أوف ذا سفيرز العالمية، حيث تدعم الفرقة في مهمتها للحد من الانبعاثات الكربونية بنسبة 50%.