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الترفيه

استكشاف المحيطات في «سي وورلد أبوظبي»

استكشاف المحيطات في «سي وورلد أبوظبي»
20 سبتمبر 2024 00:56

أبوظبي (الاتحاد)

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«سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، التي تقع على مساحة تزيد على 183 ألف متر مربع، تقدم لضيوفها رحلة غامرة لاستكشاف المحيطات وغنى الحياة البحرية فيها، كما تجمع بين أفضل تجارب الترفيه والتعليم والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة في مكان واحد.
ويمكن للزوار اكتشاف الحياة تحت سطح البحر، وترابطها وجمالها من خلال ثمانية عوالم غامرة، هي: محيط أبوظبي، والمحيط يجمعنا، ومحيط الكائنات الصغيرة، والمحيط اللانهائي، والمحيط الاستوائي، والمنطقة الصخرية، والمحيط القطبي الذي ينقسم إلى عالم القطب الشمالي وعالم القطب الجنوبي.
وأطلقت أكبر مدينة ترفيهية داخلية للأحياء البحرية في العالم، النسخة الأولى من مبادرتها الاجتماعية المميزة «ارسم لي البحر» لتعزيز وعي الأطفال وإثراء معرفتهم حول عالم البحار والمحيطات من خلال استكشافهم للعوالم الثمانية الغامرة التي تحتضنها المدينة.
وشارك في المبادرة طلاب مدارس «الدار للتعليم» الذين تم تكليفهم بتوظيف تجاربهم الغنية التي اكتسبوها خلال جولتهم داخل سي وورلد أبوظبي لإبداع رسومات فنية متميزة تعكس رؤيتهم الخاصة للمحيط.

أبوظبي
سي وورلد أبوظبي
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سي وورلد جزيرة ياس
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