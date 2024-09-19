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الترفيه

فيلم «Trap».. الحفل الفخ

لقطة من الفيلم
20 سبتمبر 2024 00:57

أبوظبي (الاتحاد)
بعد تميزه في إخراج عدد من أفلام الرعب والأكشن التي تصدرت مراكز متقدمة في شباك التذاكر منها The Sixth Sence، Old، Glass، Split، يعود المخرج إم. نايت شيامالان هذا العام لتنفيذ الفيلم الجديد «فخ» Trap، الذي تولى عمليتي تأليفه وإخراجه، ليقدم قصة مختلفة عن قاتل متسلسِل يتخفى بوجه الأب اللطيف الذي يعشق عائلته.
ويشارك في بطولة الفيلم: جوش هارتنت، هايلي ميلز، آريل دونوغي، ساليكا شيامالان وأليسون بيل. 

تشويق وغموض
تبدأ أحداث الفيلم الذي يمزج بين التشويق والغموض، بظهور الأب «كوبر» الذي يجسده جوش هارتنت، وابنته المراهقة «رايلي» التي فاجأها باصطحابها إلى حفل موسيقي عالمي لفنانة بوب شهيرة، هي إحدى معجباتها تدعى «ليدي رافين»، وتؤدي دورها ساليكا شيامالان ابنة المخرج شيامالان التي كتبت للفيلم 14 أغنية، وقدمتها بشكل استعراضي على خشبة المسرح ضمن الأحداث.

الجزار
تتوالى الأحداث، ويبدأ الحفل ويظهر كل من «كوبر» و«رايلي» وهما مستمتعان بالعرض الموسيقي، وفجأة يلاحظ «كوبر» وجود عدد كبير من أفراد الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ينتشرون في ساحات الحفل، وحينما سأل أحد العاملين في المسرح، أخبره بأن هذا الحفل هو عبارة عن «فخ» للإيقاع بقاتل متسلسل، نفذ 12 جريمة، يدعى «الجزار».

حِيل ذكية
حيرة «كوبر» وحيله الذكية المتعددة للخروج من الحفل، كشفت للمشاهد في النصف الأول من الفيلم أن «الجزار» هو «كوبر» نفسه، والأمر حدث مع ابنته المراهقة التي لاحظت تصرفاته الغريبة، وخروجه المتكرر من الحفل من دون أسباب منطقية.

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دور مركب
تميز جوش هارتنت بأداء دور مركب ببراعة، في الظهور بشخصيتين، الأب المحب، والقاتل المتخفي الذي يعاني مرضاً نفسياً، وحينما تأكد «كوبر» أنه لن يستطيع الخروج من الحفل بسبب الإجراءات الأمنية الصارمة، بدأ في التفكير بتنفيذ خطط، فأخبر أحد منظمي الحفل أن ابنته تعاني مرض السرطان، الأمر الذي دفعه لأن يرشحها للصعود على المسرح لمقابلة فنانة البوب «ليدي رافين»، في محاولة منه للخروج من خلف الكواليس.

فشل المحاولات
مع فشل المحاولات، يقرر «كوبر» أن يكشف أمره إلى «ليدي رافين»، ويخبرها بأنه «الجزار» الذي تبحث عنه الشرطة، ويجب أن تخرجه مع ابنته في سيارتها الخاصة، وإلا سينفذ جريمة جديدة لأحد الأشخاص، فتضطر «رافين» إلى الموافقة على طلبه وترافقه إلى منزل عائلته.
ويكتشف لاحقاً أن هذا «الفخ» تم تخطيطه مع «رافين» نفسها، حيث قصدتها الشرطة قبل إقامة الحفل بأسبوعين، وأخبروها أن لديهم معلومة بأن «الجزار» سيحضر حفلها بعدما عثروا على جزء من إيصال التذكرة في أحد منازله الوهمية، ويُصدم حينما يعلم أيضاً أن هذا «الفخ» تم التخطيط له من البداية مع زوجته، التي كانت تعلم بأنه «الجزار».

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