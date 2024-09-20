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«إماراتي كوميكس» في منارة السعديات

«إماراتي كوميكس» في منارة السعديات
20 سبتمبر 2024 15:39

أبوظبي (الاتحاد)
ينطلق معرض القصص المصورة «إماراتي كوميكس» في تيراس منارة السعديات بأبوظبي، غداً السبت، وتستمر فعالياته حتى 12 أكتوبر المقبل. ويسلط المعرض الضوء على المواهب الاستثنائية لـ 21 فناناً إماراتياً يصمّمون معالم مستقبل السرد القصصي من خلال القصص المصورة والرسوم، هم: عبدالله محمد الشرهان النعيمي، عبدالله زايد المنصوري، علي كشواني، علياء الكعبي، أشجان عبدالواحد السناني، أسماء الرميثي، أسماء محمد الشحي، عائشة سيف الحمراني، بشاير عصام أحمد، حمدة سعد، إيمان المصعبي، عيسى النعيمي، خالد سالم الجابري، خالد مزينة، مها المهيري، ماريا الراشد، محمد الشيباني، سونو موزة، نادية الغيثي، سحر الحجري، وسمية العمودي.

يحتفي «إماراتي كوميكس» الذي حظي بشهرة عالمية، بعدما تم عرضه في كل من إيطاليا وإسبانيا،
بالإبداع والابتكار في المشهد الإماراتي للقصص المصورة، الذي يشكل عدسة نطل من خلالها على الثقافة الخليجية، وتسلط الضوء على شخصيات محلية معروفة، وديكورات معهودة، ومناظر طبيعية مألوفة لتنأى بها عن التأثيرات العالمية. وفضلاً عن الاطلاع على الأعمال الفنية الجاذبة، يمكن للزوّار المشاركة في البرنامج الحيوي من ورش العمل والمحادثات مع الفنانين واستكشاف الأكشاك التي تعجّ بالمنتجات والتصاميم الفريدة التي ابتكرها الرسّامون.

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ويقدم المعرض أيضاً سلسلة من ورش العمل الجاذبة لعدد من الفنانين، وتتيح هذه الورش للمشاركين استكشاف مواهبهم الإبداعية من خلال عالم ابتكار القصص المصوّرة بجوانبه المتعددة، ومنها: «ابتكر المانغا الخاصة بك!»، «كيف تصنع كتيب»، «القصص المصوّرة 101: أساسيات الأعمال الحرفية» و«أساسيات رسم أي شيء».

 

 

القصص المصورة
الرسوم المتحركة
منارة السعديات
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