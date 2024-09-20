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الترفيه

إريك بريدز يحيي حفلاً عالمياً في الإمارات يوم 18 أكتوبر

إريك بريدز يحيي حفلاً عالمياً في الإمارات يوم 18 أكتوبر
20 سبتمبر 2024 16:21

أبوظبي (الاتحاد)
يحيي الفنان العالمي «الدي جي» إريك بريدز حفلاً فنياً في الإمارات يوم 18 أكتوبر المقبل، تحت عنوان «هولو». ويمثل الحفل الذي يُنظم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى، ختام برامج وجلسات معرض «جيتكس جلوبال» بنسخته الـ44، الحدث البارز والمهم في مجال التكنولوجيا ونشاطات الشركات الناشئة في عالمنا.
ويمزج «هولو» بين جماليات الموسيقى وأحدث ابتكارات التكنولوجيا العصرية، إلى جانب روائع التشكيلات والمجسمات ثلاثيّة الأبعاد الحافلة بملامح الجاذبية والدهشة والتشويق.
ويضم الحفل أكثر من 200 ألف متخصّص في التكنولوجيا، بالإضافة إلى روّاد أعمال سيناقشون ويبحثون في جلسات وبرامج الحدث، ومستقبل الابتكارات في القطاع وآفاقه المنتظرة.
ويمثل «هولو»، أحد إبداعات إريك بريدز المصنّف كونه من أشهر منتجي وقادة ومطوري الموسيقى الإلكترونيّة، ومن أبرز منسقي الأغاني منذ أكثر من 20 عاماً. ويشتهر دوليّاً بلقب: بريدا وسيريز دي، بالإضافة إلى التزامه في أداء العروض الحيّة، واستخدام التقنيات والإضاءة والليزر لإضفاء تأثير ملهم وساحر في آن.

 

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