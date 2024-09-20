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الترفيه

اكتشاف مقطوعة موسيقية غير معروفة لموزارت

مقطوعة موسيقية
20 سبتمبر 2024 18:16

اكتُشِفَت في مدينة لايبزيغ في شرق ألمانيا، مقطوعة موسيقية جديدة قصيرة منسوبة إلى الموسيقي الشهير فولفغانغ أماديوس موزارت لم تكن معروفة من قبل، ويُعتقد أن الملحّن النمسوي ألّفها في شبابه، على ما أفاد باحثون الخميس.
وأوضحت مكتبة بلدية لايبزيغ، في بيان، أن المقطوعة المُكتَشَفة عبارة عن مجموعة من سبع حركات لثلاثيّ وَتَريّ تبلغ مدتها الإجمالية نحو 12 دقيقة، ويُعتقد أنها أُلِّفَت في منتصف أو في أواخر ستينات القرن الثامن عشر.
وبدأ موزارت، المولود عام 1756، التأليف الموسيقي في سن مبكرة تحت إشراف والده ليوبولد موزارت.
واكتشف الباحثون المقطوعة في مقتنيات مكتبة الموسيقى في المدينة أثناء تجميع الإصدار الأخير من مجموعة "كتالوغ كوشل" الشاملة لكل أعمال موزارت الموسيقية.
وأوضح البيان أن "مخطوطة منسوخة بواسطة التملِيَة (...) تعود إلى العام 1780 تقريبا. وبالتالي، فهي ليست بخط يد موزارت. واستُخدِم حبر بني داكن وورق أبيض مصنوع يدويا (...) المخطوطة غير موقعة".
وأُطلِق على المقطوعة في مجموعة الأعمال الكاملة الجديدة عنوان "موسيقية ليلية صغيرة جدا" Ganz kleine Nachtmusik، في إشارة إلى أحد أشهر أعمال موزارت.
وتولت عزف المقطوعة المكتشفة، للمرة الأولى علنا أمس الخميس، فرقة ثلاثية وترية في مدينة سالزبورغ النمسوية، حيث ولد موزارت. وسيقام السبت العرض الألماني الأول في أوبرا لايبزيغ.
وأفادت النسخة الجديدة من "كتالوغ كوشل" بأن "العمل كتب قبل رحلة موزارت الأولى إلى إيطاليا".
ونقل بيان عن أولريش ليسينغر المدير العلمي لمؤسسة "موتسارتيوم" في سالزبورغ قوله إن هذه المقطوعة توفّر معطيات جديدة إذ أن "موزارت الشاب كان معروفا بشكل أساسي حتى الآن كمؤلف لموسيقى البيانو والألحان والسيمفونيات".
لكنّ قائمة كتبها ليوبولد موزارت، والد الموسيقي الشهير وأبرز معلميه، أشارت إلى وجود عدد من مؤلفات موسيقى الحجرة الأخرى كتبها في شبابه وفُقِدَت كلها.
أما المقطوعة الثلاثية الوترية الكاملة، فأمكَنَ حفظها في لايبزيغ بفضل مجموعة من الظروف المؤاتية، بحسب ليسينغر. ونظرا إلى أن شقيقته هي التي تولت نَسْخَ المخطوطة، يرجّح أن تكون احتفظت بالعمل تخليداً لذكرى شقيقها.

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المصدر: آ ف ب
موزارت
مقطوعة موسيقية
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