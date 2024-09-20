فأر يجبر طائرة على الهبوط اضطراريا

أجبر فأر، يُرجّح أنه خرج من علبة طعام أحد الركاب، طائرة تابعة للخطوط الجوية الاسكندنافية SAS، على الهبوط اضطراريا، وفق ما أفاد ناطق باسم شركة الطيران اليوم الجمعة.

كانت الطائرة في رحلة بين العاصمة النرويجية أوسلو ومدينة ملقة الإسبانية حين رصد الفأر فيها، مما دفع قائدها إلى الهبوط في كوبنهاغن، عاصمة الدنمارك.

وقال أويستين شميت الناطق باسم الخطوط الجوية الاسكندنافية في النرويج "تماشيا مع إجراءاتنا، حصل تبادل للطائرات لفحص" الطائرة المعنية.

وأضاف أنّ حوادث مماثلة "نادرا ما تحدث".

ولا يبدو أن الحادثة قد أثرت على الحالة المزاجية الإيجابية للركاب.

وكتب الراكب جارل بورستاد، عبر صفحته في موقع فيسبوك ناشرا صورة تظهره باسما "صدقوا أو لا تصدقوا. فتحت سيدة بجانبي علبة طعامها، فقفز فأر من داخلها".

وقال شميت "لدينا إجراءات عند تسجيل مثل هذه المواقف، تتضمن مراجعة مورّدينا لضمان عدم تسجيل أي حادثة مماثلة مرة جديدة".