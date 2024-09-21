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رائدا فضاء روسيان يحطمان الرقم القياسي للبقاء على محطة الفضاء الدولية

رائدا فضاء روسيان يحطمان الرقم القياسي للبقاء على محطة الفضاء الدولية
21 سبتمبر 2024 08:35

حقق رائدا الفضاء الروسيان أوليج كونونينكو ونيكولاي تشوب، رقماً قياسياً جديدا لأطول مهمة واحدة على متن محطة الفضاء الدولية، بقضاء 374 يوماً في الفضاء، ويتوقع عودتهما إلى الأرض على متن مركبة الفضاء "سويوز ام اس25-" بعد غد الاثنين، حسبما أفادت اليوم وكالة أنباء "د ب أ"، نقلاً عن وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس".

وحطم كونونينكو وتشوب الرقم القياسي السابق لأطول إقامة متواصلة في الفضاء في إطار برنامج محطة الفضاء الدولية، والذي سجله رواد الفضاء سيرجي بروكوبيف وديمتري بيتلين، ورائد فضاء وكالة ناسا فرانسيسكو روبيو، في سبتمبر 2023، حيث قضوا 370 يوماً و21 ساعة و22 دقيقة و16 ثانية على متن المحطة.

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وكان كونونينكو وتشوب، قد توجها إلى محطة الفضاء الدولية في 15 سبتمبر 2023.

المصدر: وام
محطة الفضاء الدولية
روسيا
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