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إنزال أحدث وأضخم سفينة صيد روسية إلى البحر

إنزال أحدث وأضخم سفينة صيد روسية إلى البحر
21 سبتمبر 2024 08:50

 شهدت سانت بطرسبورغ حدثاً تاريخياً بإنزال أحدث وأضخم سفينة صيد إلى البحر تحمل اسم "كابتن يوناك"، بإمكانها صيد جميع أنواع الأسماك وتجميدها مباشرة، ما يعني أنها تعمل كثلاجة عائمة ضخمة، وبمقدورها اصطياد ومعالجة 60 ألف طن من السمك، وفقاً لما نشره اليوم السبت، موقع روسيا اليوم.

وقال دميتري باتروشيف نائب رئيس الوزراء الروسي، الذي تولى الإشراف على صناعة السفن الروسية، خلال حفل إنزال السفينة: " إن"كابتن يوناك" من أحدث سفن الصيد في العالم.

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وتتميز بمعدات التقنية العالية، بما في ذلك التي تراقب الإجراءات البيئية في البحر. وبمقدورها اصطياد ومعالجة 60 ألف طن من السمك، والذي يزيد إلى حد بعيد عن إمكانات سفن صيد أخرى". 

 

المصدر: وام
سفينة
روسيا
الصيد
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