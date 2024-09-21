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بطريق ضخم يجذب 1.9 مليار متابع ويصبح نجماً على مواقع التواصل

البطريق الضخم "بيستو"
21 سبتمبر 2024 14:20

أصبح صوص البطريق الضخم "بيستو"، الذي يزن مثل والديه مجتمعين، نجمًا على وسائل التواصل الاجتماعي وجاذبًا رئيسيًا في حوض أسماك أسترالي.


لقد حقق "بيستو" شهرة عالمية، حيث شاهده أكثر من 1.9 مليار شخص عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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بلغ وزن "بيستو" 22 كيلوجرامًا، وهو في في عمر 9 أشهر، مما يجعله أثقل صوص بطريق سجله حوض "سي لايف ملبورن"، وفقًا لما ذكرته جاكينتا إيرلي، المشرفة التعليمية في الحوض، في المقابل، يزن والداه "هدسون" و"تانغو" 11 كيلوجرامًا لكل منهما.



وتناول "بيستو" في الأسبوع الماضي 24 كيلوجرامًا من الأسماك، وهي كمية صحية لصوص بطريق يقترب من مرحلة البلوغ.

 

 

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تتوقع إيرلي أن يبدأ "بيستو" بفقدان ريشه البني ليحل محله الريش الأسود والأبيض الخاص بالبالغين، مما سيساعده على تقليل وزنه إلى حوالي 15 كيلوجرامًا خلال فترة تبديل الريش. ومن المتوقع أن يستمر في جذب الانتباه على منصات التواصل الاجتماعي لفترة إضافية قبل أن يتحول إلى شكل أكثر رشاقة.

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وُلد "بيستو" في 31 يناير، وكان الصوص الوحيد الذي فقس هذا العام في الحوض، وهو الأول منذ عام 2022.

المصدر: وكالات
البطريق
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طائر البطريق
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