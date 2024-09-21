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اليوم آخر أيام فصل الصيف فلكياً

اليوم آخر أيام فصل الصيف فلكياً
21 سبتمبر 2024 13:00

أعلنت الجمعية الفلكية في جدة، انتهاء فصل الصيف، اليوم السبت 21 سبتمبر 2024، في الوطن العربي ونصف الكرة الأرضية الشمالي، والذي استمر 93 يوماً، وذلك استعداداً لحدوث الاعتدال الخريفي وبداية فصل الخريف يوم غد الأحد.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية قوله، إنه يجب معرفة أن دخول فصل الخريف لا يعني أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل مباشر، ولكن التغير في الطقس سيحدُث بشكل تدريجي خلال الأسابيع القادمة، حيثُ تنخفض درجات الحرارة شيئاً فشيئاً وتصبح واضحة خلال شهر نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن بداية فصل الخريف ستضع حداً لأشعة الشمس الصيفية المتواصلة حول الدائرة القطبية الشمالية وبداية جديدة لأضواء الشفق القطبي.

المصدر: وام
الفلك
الصيف
جدة
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