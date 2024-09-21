أميركا تجيز لقاحاً مضاداً للإنفلونزا يمكن للفرد أخذه بنفسه

أجازت الولايات المتحدة الجمعة، أول لقاح مضاد للإنفلونزا على شكل رذاذ للأنف يمكن الشخص أخذه بنفسه من دون الحاجة إلى مساعدة متخصص في المجال الصحي.



ولقاح "فلوميست" من إنتاج مجموعة "أسترازينيكا"، وكانت أجازته إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية (اف دي ايه) منذ سنوات عدة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و49 عاماً.

وبما أنّ الأطفال لا يستطيعون أخذ اللقاح بأنفسهم، يمكن لأحد أفراد عائلتهم أو أي متخصص في المجال الصحي أن يوفره لهم.



ورحّب المسؤول في "اف دي إيه" بيتر ماركس بهذا "الخيار الجديد لتلقي لقاح آمن وفعّال ضد الإنفلونزا الموسمية، ومن المحتمل أن يكون أكثر عملية ومرونة ومُتاحاً بصورة أكبر للأفراد والعائلات".

وستبقى هناك حاجة إلى وصفة طبية للحصول على اللقاح عبر الصيدليات الإلكترونية، وفق "اف دي ايه". وأوضحت "أسترازينيكا" أنّ هذا الخيار سيكون متاحاً اعتباراً من الخريف المقبل.



وسيتضمّن اللقاح تعليمات لاستخدامه سبق أن خضعت لتقييم في دراسة للتأكد من أنها سهلة الفهم.



