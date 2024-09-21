انطلاق مهرجان مترو دبي للموسيقى

دبي (الاتحاد)

انطلقت، اليوم، فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان مترو دبي للموسيقى الذي ينظمه «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

يستمر المهرجان حتى 27 سبتمبر الجاري، بمشاركة 20 عازفاً من الإمارات والعالم، يقدمون للجمهور في 5 محطات مترو رئيسة، مجموعة من العروض الموسيقية الفريدة المُستلهَمة من ثقافات العالم.

يعكس مهرجان «مترو دبي للموسيقى» التنوع الفني والاجتماعي العالمي لمدينة دبي، ومكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.

تعرض نسخة هذا العام مجموعة متنوعة من العروض الاستثنائية، حيث تُقام فعاليات المهرجان يومياً على مدار أسبوع كامل اعتباراً من الساعة 5:00 مساءً وحتى الساعة 10:00 ليلاً، في محطات دبي مول، مول الإمارات، الاتحاد، برجمان، ومركز دبي للسلع المتعددة، وهي المحطات الأكثر استخداماً، ما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من الجمهور للاستمتاع بالإبداعات الموسيقية المميزة التي سيقدمها المشاركون في المهرجان.

كما يمكن للجمهور الاستمتاع بمجموعة من الأنماط الموسيقية، حيث يعرض المشاركون مهاراتهم عبر مجموعة متنوعة من الآلات، بما في ذلك الوتريات والإيقاع وحتى الإبداعات الفريدة المصنوعة من الأشياء اليومية، وأيضاً من المواد المستدامة، وكذلك الآلات الموسيقية المستحدثة، وذلك وفق جدول الفعاليات على مدار اليوم ضمن المحطات الخمس.