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منصة "إكس" تسعى لرفع الحظر عنها في البرازيل

شعار منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي
22 سبتمبر 2024 00:51

عينت منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، ممثلا قانونيا في البرازيل في خطوة تهدف إلى استئناف خدمتها في البلد لكن تعليقها سيستمر حتى تستوفي المزيد من المتطلبات، وفقا لحكم القضاء.
وقال  ألكسندر دي مورايس قاضي المحكمة العليا البرازيلية، في قرار نُشر يوم السبت إن المنصة "لم تستوف على النحو الواجب" جميع المتطلبات لإنهاء الحظر، وأمهلها خمسة أيام لتقديم وثائق إضافية.
انخرط القاضي البارز في خلاف طويل مع المنصة كجزء من حملته للقضاء على المعلومات المضللة في البرازيل.
جاء تعليق القاضي مورايس، الشهر الماضي، للمنصة بعد أن رفض مالكها الملياردير إيلون ماسك إزالة العشرات من الحسابات اليمينية المتهمة بنشر أخبار كاذبة، ولم يعين ممثلا قانونيا جديدا في البرازيل كما أمره القضاء.
كان لدى منصة التواصل الاجتماعي أكثر من 22 مليون مستخدم في البرازيل قبل الحظر.
كما أمر مورايس شركة "إكس" بدفع غرامة لا تقل عن خمسة ملايين ريال (913000 دولار أميركي) لانتهاكها أمر التعليق يوم الخميس، عندما أصبحت المنصة متاحة مرة أخرى بعد مناورة فنية.
ونفت المنصة تحدي الحظر عمدًا.
لكن مورايس قال إن "إكس" انخرطت عمدا في جهود "غير مشروعة ومستمرة" لتحدي العدالة البرازيلية.

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المصدر: وكالات
منصة إكس
البرازيل
تعليق
حكم قضائي
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