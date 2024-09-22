الجسمي يطلق «الفخر من هنا» احتفاءً باليوم الوطني السعودي

أبوظبي (الاتحاد)

تعبيراً عن عمق المحبة المتبادلة بين الإمارات والسعودية، وبهدف مشاركة أهل المملكة في احتفالاتهم باليوم الوطني السعودي الـ 94، أهدى الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أغنية وطنية بعنوان «الفخر من هنا»، تحمل في طياتها رسائل معبرة عن الفخر والاعتزاز، وتُظهر اللحمة الوطنية السعودية بأسلوب راقٍ ووطني، متعاوناً في كتابة كلماتها مع الشاعر «قوس»، وألحان «عزوف»، وتوزيع الموسيقي «مروان».

تحتفي الأغنية الوطنية «الفخر من هنا» بتاريخ السعودية العريق وحاضرها المزدهر، وتعكس حس الجسمي الوطني الراقي والمحب، وتقديره الكبير للسعودية قيادة وشعباً، معبراً عن سعادته الكبيرة بهذه المشاركة التي يرى أنها تجسد مشاعر الأخوة الصادقة بين الإمارات والسعودية.

وأكد الجسمي أن هذا العمل يُعد إهداءً رمزياً يعبر عن محبته واحترامه للشعب السعودي وقيادته الرشيدة، وقال: «كل عام والمملكة العربية السعودية بخير وفي تقدم نفتخر به باستمرار»، وأضاف: «أتشرف بتقديم أغنية «الفخر من هنا» كهدية من القلب لأهل السعودية وقيادتها، مع خالص الحب والاحترام والتقدير، وأتمنى أن تلامس قلوبكم كما لمست قلبي».

وقد عرض الجسمي أغنية «الفخر من هنا»، عبر قناته الرسمية بموقع (YouTube)، من خلال فيديو تمت عملية المونتاج فيه بأسلوب تقني حديث من الأرشيف الوطني، مناسب مع روح ومحتوى الأغنية، متضمناً كلمات الاغنية كاملة، إلى جانب بثها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، ومنصات التواصل الاجتماعي المتخصصة في عرض وبث الأغنيات.