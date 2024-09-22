إعادة تكوين جينوم بشري لشخصين عاشا قبل 10 آلاف عام

أعاد باحثون، تكوين أقدم جينوم بشري في جنوب أفريقيا حتى الآن لشخصين عاشا قبل نحو عشرة آلاف عام، مما وفّر معطيات عن التاريخ الديموغرافي للمنطقة، على ما أفادت، اليوم الأحد، عالمة شاركت في إعداد الدراسة.

وقالت فيكتوريا غيبون أستاذة الأنثروبولوجيا الحيوية في جامعة كيب تاون إن التسلسل الجيني يأتي من رجل وامرأة عُثر على رفاتهما في ملجأ "أوخورست" الصخري بالقرب من بلدة "جورج" على الساحل الجنوبي.

وهذا التسلسل واحد من 13 تسلسلا أعيد تكوينها من أشخاص عُثر على رفاتهم في هذا الملجأ وعاشوا قبل فترة تراوح بين 1300 وعشرة آلاف عام.

وقبل هذه الاكتشافات، يعود تاريخ أقدم الجينومات، التي أعيد تكوينها في المنطقة، إلى قرابة ألفَي عام.

وأوضحت الجامعة، في بيان، أن دراسة "أوخورست" تكشف بشكل مفاجئ أن أقدم الجينومات كانت مشابهة وراثيا لتلك الخاصة بمجموعتي "سان" و"خويخو" اللتين تعيشان في المنطقة نفسها اليوم.

ونقل البيان عن المعدّ الرئيسي للدراسة جوشا غريتزينغر قوله إن "دراسات مماثلة في أوروبا كشفت تاريخا من التغيرات الجينية واسعة النطاق بسبب تحركات الإنسان على مدى الأعوام العشرة آلاف المنصرمة".

وأضاف غريتزينغر من معهد "ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية" في لايبزيغ بألمانيا أن "هذه النتائج الجديدة من الجنوب الأفريقي مختلفة تماما وتشير إلى تاريخ طويل من الاستقرار الجيني النسبي".

تُظهر بيانات الحمض النووي الحالية أن هذا الأمر لم يتغير إلا منذ نحو 1200 عام، عندما أدخل الوافدون الجدد الرعي والزراعة واللغات الجديدة إلى المنطقة، وبدأوا بالتفاعل مع مجموعات الصيد المحلية.

وقالت غيبون إن العثور على بعض أقدم الآثار للإنسان الحديث في جنوب أفريقيا قد يكون ممكنا، إلا أنها عموما لم تُحفظ بصورة جيدة. وأضافت أن التقنيات الجديدة باتت تتيح الحصول على هذا الحمض النووي.

وعلى عكس أوروبا وآسيا، حيث أعيد تكوين جينومات آلاف الأشخاص، عُثر في جنوب قارة أفريقيا، وتحديدا في بوتسوانا وجنوب أفريقيا وزامبيا، على أقل من عشرين جينوما قديما فحسب.

ولاحظت غيبون أن "مواقع كهذه نادرة في جنوب أفريقيا"، مشيرة إلى أن دراسة أوخورست "وفرت نظرة ثاقبة لحركات السكان المحليين وعلاقاتهم (...) على مدى نحو تسعة آلاف عام".