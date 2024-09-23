جزيرة ياس تكتسي بالأخضر احتفاءً باليوم الوطني السعودي

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت جزيرة ياس أبوظبي، الوجهة الترفيهية البارزة في المنطقة، بإضاءة معالمها المميزة بالأخضر يوم 23 سبتمبر، احتفاءً باليوم الوطني الـ 94 للمملكة العربية السعودية. واكتست أبرز معالم الجزيرة بالأخضر تكريماً لتاريخ المملكة العريق وثقافتها الغنية، ولتمنح الضيوف فرصة مميزة لتوثيق لحظات لا تُنسى بهذه هذه المناسبة الوطنية.

واستمتع ضيوف جزيرة ياس باستكشاف المدن الترفيهية التي تحتضنها مثل «عالم فيراري - أبوظبي»، و«عالم وارنر براذرز - أبوظبي»، و«كلايم - أبوظبي»، التي اكتست باللون الأخضر إلى جانب عدد من المعالم الرئيسة مثل فندق دبليو و«الاتحاد أرينا».

وتواصل جزيرة ياس أبوظبي تقديم تجارب وأوقات استثنائية لضيوفها من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية التي تلائم مختلف المناسبات، بدءاً من الألعاب والجولات المشوقة في «عالم فيراري»، وروائع الحياة البحرية في «سي وورلد» والعروض المميزة وخيارات المطاعم الحصرية.