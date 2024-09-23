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أصحاب الهمم يتألقون في «موهبتي.. همتي»

أصحاب الهمم يتألقون في «موهبتي.. همتي»
23 سبتمبر 2024 16:44

أبوظبي (الاتحاد) 
نظم مركز سالم بن حم الثقافي، وبمناسبة اليوم العالمي للغات الإشارة، معرضاً لأصحاب الهمم تحت شعار «موهبتي.. همتي»، وذلك بمقر المركز في مدينة العين، بهدف تشجيعهم ودعمهم وإظهار مواهبهم وابتكاراتهم وإبداعاتهم المتميزة.

افتتح المعرض الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة المركز، وشاركت فيه مراكز مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومنها مركز العين للرعاية والتأهيل، مركز العين للتوحد، إدارة التأهيل المهني بالعين، ومركز زايد الزراعي، بالإضافة إلى جمعية الإمارات للصم، مدارس بن حم، مستشفيات ميدكلينك ومركز بداية للتأهيل. كما حضر المعرض الشيخ سالم بن مسلم بن حم، مدير عام مدارس بن حم، وعدد من المسؤولين والمعنيين بأصحاب الهمم وأولياء أمور الطلاب.

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وقال الشيخ مسلم بن حم: إن هذا المعرض يحتفي بالإبداع والتميز، كما نؤكد على أن كل فرد في مجتمعنا له دور مهم ومكانة خاصة، ومن منطلق المسؤولية المجتمعية لمركز سالم بن حم الثقافي، وترسيخاً لما تتبناه قيادتنا الرشيدة وتوجهها الدائم لدعم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديرها لمواهبهم وقدراتهم الفريدة، فإن المعرض يهدف إلى توعية شرائح المجتمع، بما يمتلكه الأشخاص ذوو القدرات الفائقة من مواهب وإمكانيات تستحق كل الاحترام والتقدير، فهم قادرون على العمل والإبداع، شأنهم شأن أقرانهم من جميع فئات المجتمع، بل يتفوقون عليهم في بعض المجالات.

وأضاف: أصحاب الهمم أفراد مميزون يمتلكون قدرات ومواهب فريدة. وهم قادرون على تحقيق الكثير من الإنجازات بفضل إرادتهم القوية وتصميمهم وعزيمتهم، إننا نؤمن بأن التحديات التي يواجهها ذوو الاحتياجات الخاصة ليست عائقاً، بل هي فرصة لإظهار القوة والإبداع، كما أشكر كل من ساهم وشارك في إنجاح هذا المعرض، لإظهار أعمال وابتكارات وإبداعات أصحاب الهمم.
وتضمن المعرض أشغالاً يدوية ولوحات فنية والعديد من المنتجات والابتكارات التي أبدعها المشاركون، إضافة إلى تنظيم ورش عمل حية ومباشرة تعرف من خلالها الجمهور على مواهب وقدرات ذوي الاحتياجات الفائقة بشكل مباشر.

مركز سالم بن حم الثقافي
اليوم العالمي للغة الإشارة
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