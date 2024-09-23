الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

مرصد الختم يصور سديما يبعد 6 آلاف سنة ضوئية

سديم زهرة التوليب
23 سبتمبر 2024 18:06

تمكن مرصد الختم الفلكي، الواقع في صحراء أبوظبي، من تصوير أحد السدم المميزة والمسمى "زهرة التوليب" نظرا لشكله الذي يشبه تلك الزهرة وهو سديم انبعاث يقع في مجموعة الدجاجة ويتكون بشكل رئيس من غاز الهيدروجين وقليل من الأكسجين والكبريت ويبعد عنا 6 آلاف سنة ضوئية ويحتاج الضوء إلى 70 سنة ليقطعه من أوله إلى آخره.

تؤدي الأشعة فوق البنفسجية القادمة من النجوم المحيطة بالغاز لتأيينه. ولذلك، تبدو الألوان الخضراء والزرقاء والحمراء وتظهر في الصورة بشكل واضح الفقاعة الزرقاء الناتجة عن التأيين الحاصل من النجم اللامع الذي يقع أعلى يمين وسط الصورة.

أخبار ذات صلة
مباحثات بناءة
الإمارات وأميركا.. شراكات فضائية لغد أفضل

التقطت هذه الصورة باستخدام التلسكوب الرئيس لمرصد الختم الفلكي في أبوظبي والذي يبلغ قطره 14 إنشا وتتكون الصورة من تجميع 236 صورة التقطت بمرشحات الهيدروجين (اللون الأخضر) والأكسجين (اللون الأزرق) والكبريت (اللون الأحمر) ويبلغ زمن تعريض كل صورة 3 دقائق ليصبح زمن التعريض الكلي للصورة حوالي 12 ساعة. وبعد معالجة الصورة، يبدو غاز الهيدروجين باللون البرتقالي والأكسجين باللون الأزرق.

المصدر: وام
الفضاء
السديم
سنة ضوئية
مرصد الختم الفلكي
آخر الأخبار
أرشيفية
الأخبار العالمية
اليابان تصدر تحذيراً من "تسونامي" بعد زلزال قوي
اليوم 08:16
المكسيك يتأهب لوصول إعصار "جون" العنيف
الأخبار العالمية
المكسيك يتأهب لوصول إعصار "جون" العنيف
اليوم 08:09
رئيس الدولة يستقبل ولي عهد البحرين
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل ولي عهد البحرين
اليوم 07:56
نشاط دبلوماسي مكثف للإمارات في الأمم المتحدة
الأخبار العالمية
نشاط دبلوماسي مكثف للإمارات في الأمم المتحدة
اليوم 03:17
كامالا هاريس أثناء مغادرتها مطار لاغوارديا في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
700 مسؤول في الأمن القومي الأميركي يؤيدون هاريس
اليوم 03:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©