الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي تنظم محاضرة مع راكيش ميهرا

أبوظبي (الاتحاد)

بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على السينما الهندية، أعلنت جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي عن تنظيم محاضرة خاصة مع المخرج الهندي السينمائي راكيش أومبراكاش ميهرا، والتي تقدمها الممثلة البوليوودية ميني ماثور، السبت 28 سبتمبر في المنطقة الإبداعية - ياس بأبوظبي.

وتكريماً للإرث العريق للسينما الهندية، وبالتعاون مع هيئة الإعلام الإبداعي ولجنة أبوظبي للأفلام، سيتم تقديم عرض حصري لفيلم Bollywood: The Greatest Love Story، الذي يجسد رحلة السينما الهندية التي استمرت قرناً من الزمان، بدءاً من أصولها إلى تأثيرها العميق على العالم اليوم.

الفيلم من إخراج جيفري زيمباليست، وراكيش الذي اشتهر بأعماله الرائدة التي أعادت تعريف السينما الهندية المعاصرة، حيث يجمع بأعماله بين سرد القصص الاجتماعية والثقافية، وأسلوبه البصري المميز.

وأعرب أندريه تيمينز، مؤسس ورئيس جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي، عن سعادته بالاحتفال بمئوية السينما الهندية من خلال هذه الفعاليات المميزة، وبمشاركة المخرج المبدع راكيش ميهرا.

وقال "سوف تشكل المحاضرة منصة فريدة من نوعها لعشاق السينما وصانعي الأفلام الشغوفين وطلاب السينما والإعلام، بحيث توفر لهم فرصة للتواصل مع أحد أشهر المخرجين في صناعة السينما".

وأضاف "يكتسب المشاركون رؤى حصرية حول صناعة الأفلام وسرد القصص والعمليات الإبداعية وراء بعض أشهر الأعمال السينمائية، وتقدم لهم الفرصة للتعلم والاستلهام والتواصل مع المبدعين في مجال السينما للتعرف على تأثير السينما الهندية".

وقالت عائشة الجنيبي، مدير إدارة تنمية المواهب في هيئة الإعلام الإبداعي "نضع رعاية وتنمية المواهب في قلب أولوياتنا وجهودنا الرامية إلى تحفيز الصناعات الإبداعية النابضة بالحياة، ونفخر باستضافة المخرج المميز راكيش في هذه المحاضرة، التي تمنحنا الفرصة للتعلم مباشرة من قادة الصناعة وفهم المزيد من رحلاتهم الفردية نحو التميز".

وأضافت "من خلال المختبر الإبداعي، ذراع تطوير المواهب لدى هيئة الإعلام الإبداعي، سنواصل توفير هذه الفرص لإلهام العقول الشابة من ضمن نظامنا الإبداعي وتعميق الفهم لما يجعل السينما الهندية مميزة للغاية".