Boyz II Men وعمر خيرت في «ليالي السعديات»

أبوظبي (الاتحاد)

تعود النسخة الثانية من «ليالي السعديات»، سلسلة الأمسيات الموسيقية الحية التي تُقام على مدار 3 أشهر على مسرح خارجي في الهواء الطلق بأبوظبي.

ومن المقرر أن يشارك في «ليالي السعديات» 10 فنانين من ألمع النجوم الحائزين على جوائز عالمية، ومنهم: الفرقة الأميركية Boyz II Men، الحائزة على 4 جوائز جرامي، التي ستحيي حفلها يوم 25 يناير، وتقدم عدداً من أشهر أغانيها، مثل «إيند أوف ذا رود» و«ون سويت داي».

ويستعد الموسيقار عمر خيرت للمشاركة في الأمسيات الفنية على مسرح «ليالي السعديات»، يوم 1 فبراير، لتقديم مجموعة من أشهر إبداعاته الموسيقية التي قدمها في العديد من الأفلام والمسلسلات الشهيرة، منها «قضية عم أحمد»، «ضمير أبلة حكمت» و«عفواً أيها القانون».