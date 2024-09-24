«أمنية»: المسؤولية المجتمعية قوة دافعة لتحقيق أمنيات الأطفال المرضى

أبوظبي (الاتحاد) بمناسبة الاحتفالات الدولية باليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية، الذي يوافق 25 سبتمبر من كل عام، تقدّمت مؤسسة «تحقيق أمنية» بخالص الشكر لكلّ من ساهم في تمكينها من تنفيذ مهمتها المُتمثّلة في جلب الفرح والأمل للأطفال الذين يواجهون أمراضاً خطرة، مؤكدة على أن المسؤولية المجتمعية ليست مُجرّد مفهوم، بل هي قوّة حيوية تدفع جهود المؤسسة لتحقيق أمنيات هؤلاء الأطفال الشجعان، وإضفاء البهجة على حياتهم في أصعب الأوقات.صرح هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «تلعب المسؤولية المجتمعية دوراً محورياً في أعمال المؤسسة، حيث إن التزام أفراد المجتمع، والشركات الحكومية والخاصة هو ما يُمكننا من مواصلة تحقيق الأمنيات، وخلق لحظات لا تُنسى للأطفال المرضى، فكل أمنية تتحقّق هي شهادة على حب الخير الذي تحمله قلوب كافة القاطنين على أرض إمارات الخير، وهو الفرق الذي يُمكن أن يحدث عندما نتكاتف جميعاً من أجل قضية أكبر». وأضاف أن الفرح والأمل الذي تجلبه هذه الأمنيات المُحقّقة إلى قلوب الأطفال الذين يواجهون تحدّيات صحية خطيرة لا يمكن قياسه، إنه تذكير بأنه من خلال المسؤولية المُشتركة والمودّة، يُمكننا إحداث تأثير عميق على حياة هؤلاء الأطفال وعائلاتهم، وكل ابتسامة، وكل لحظة سعادة، هي نتيجة مباشرة للكرم والدعم من الذين يؤمنون برسالتنا. واختتم الزبيدي تصريحه، قائلاً «نودّ في مؤسسة تحقيق أمنية أن نشكر كلّ من كان جزءاً من رحلتنا، إن دعمكم المُستمرّ هو ما يجعلنا نواصل العمل في رسالتنا الإنسانية، وتعاوننا الدائم، لا يجعلنا نُحقّق الأمنيات فحسب، بل يُمكّننا من خلق إرثٍ من التفاؤل والأمل الذي يلهم الأجيال القادمة لمواصلة مسيرة الخير والعطاء».