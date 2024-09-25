جزيرة ياس تطلق عرضاً استثنائياً

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جزيرة ياس أبوظبي، الوجهة الترفيهية الرائدة في المنطقة، إطلاق عرض استثنائي يتيح لمحبي المغامرات والتشويق، من 26 - 30 سبتمبر، الاستفادة من خصم يصل إلى 30% على تذاكر اليوم الواحد لمدن ياس الترفيهية المتميزة، بما فيها «عالم فيراري»، و«ياس ووتروورلد»، و«عالم وارنر براذرز»، و«سي وورلد».



ويوفر هذا العرض الحصري للضيوف فرصة استثنائية لقضاء أوقات فريدة والاستمتاع بالباقة الواسعة من الألعاب والأنشطة الترفيهية، بدءاً من تجارب وجولات السرعة على متن أقوى الأفعوانيات المسجلة للأرقام القياسية العالمية، والمغامرات المائية المشوقة، وصولاً إلى اللقاءات الغامرة مع شخصيات وارنر براذرز المحبوبة، واستكشاف عوالم الحياة البحرية الغامرة.

ويتعين على الضيوف استخدام التذاكر بحلول تاريخ 13 أكتوبر، واختيار تاريخ الزيارة عبر الإنترنت عند إتمام عملية الشراء الواقعة، خلال فترة العرض.